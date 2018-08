Başkan Türkmenoğlu, Halk Otobüslerinde Vatandaşların Sıkıntılarını Dinledi

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, halk otobüslerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 10 kişilik bir ekiple halk otobüslerine binerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Rastgele bindikleri otobüslerde vatandaşlarla sohbet eden Türkmenoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşlara kamu yatırımları ve hizmetleri anlatan Başkan Türkmenoğlu, halk otobüslerindeki uygulamayı sürdürerek vatandaşın talep ve şikayetlerini rapor haline getireceklerini söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Türkmenoğlu, seçmenle halk otobüslerinde buluştuklarını ifade ederek, "Belediye, halk otobüsleri ve şehir içi minibüsleri gibi toplu taşıma araçlarında seyahat eden vatandaşların kalbine dokunarak, problemlerini dinledik. Bunun yanında AK Parti ve hükümetin politikalarını da vatandaşla konuşma fırsatı bulduk. Her birinin farklı bir dünyası olan toplu taşıma araçlarındaki seçmenle buluşmak, teşkilatımızın politikasında yeni bir ufuk açtı. "Gidemediğin yer senin değildir" misali seçmenle bulaşabilecek en stratejik yerlerin otobüsler olduğunu belirledik. Burada engelliden tutun da toplumun her kesiminden insanla buluşuyoruz. Bunun yanında toplu taşıma araçlarının insan üzerinde bıraktığı etkileri ve hükümetimizin yaptığı çalışmaların ne kadar önemli olduğunu biz kez daha görme fırsatı yakaladık" dedi.

Vatandaşların ilettiği şikayet ve talepleri çözmek için harekete geçtiklerini vurgulayan Türkmenoğlu, "Onların sıkıntılarını dinliyor olmamızın verdiği mutluluk, gözlerinden okunuyor. İnsanlara dokunma ve gönüllerine girmenin en güzel yollarından biri de budur. Anında pratik çözümler üretmektir. Zaten siyasetçi, çözüm üretmek için vardır. Bunu her yerde, her noktada icra etmeye çalışıyoruz. Şu an beş ayrı güzergahta yönetim kurulu arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyor. İlerleyen günlerde bu çalışmayı farklı bir boyuta getirmeyi planlıyoruz. Amacımız hizmet anlamında eksik gördüğümüz durumları tespit etmektir. İnşallah bunların teşhisini koyduktan sonra tedavisini de birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşlar ise AK Parti teşkilatının toplu taşıma araçlarında halkın sorun ve sıkıntılarına eğilmesinin yerinde bir uygulama olduğunu belirterek, Başkan Türkmenoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür ettiler. - VAN