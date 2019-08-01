Başkan Türkmenoğlu, Bakan Kasapoğlu ile görüştü

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile görüşerek 5 ilçeye spor yatırımı sözü aldı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile bir araya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van'da gençlerin içinde bulunduğu durumu ve spordaki yatırımları aktardı. Van şehir stadı başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı görüşme sonrası açıklama yapan Türkmenoğlu, amaçlarının havanda su dövmek olmadığını, kalıcı eserler bırakmanın derdini taşıdıklarını söyledi. Bakan Kasapoğlu ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu Çaldıran Belediye Başkanımız Şefik Ensari ile beraber ziyaret ettik. Ziyaretimizde Çaldıran'a bir yüzme havuzu, üç basketbol sahası ve bir tane de halı saha sözünü aldık. Önümüzdeki hafta Çaldıran'ımıza yapılacak bu yatırımlarımız için protokol imzalanacaktır. Ayrıca Gevaş'a 500 kişilik ve Tuşba ilçemize bin 500 kişilik spor salonu talebimizi ilettik. Bunların dışında Edremit ilçemizde yapılan UEFA standartlarındaki futbol sahası için tribün ve soyunma odaları kompleksi yapımı talebimizi aktardık. Bir de mevcut şehir stadımızın bitişiğindeki amatör futbol kulüplerimizin kullandığı sahamızın yeniden restorasyonunu talep ettik. Amatör futbol takımlarımız için bu stadımızın aktif hale getirilmesinin çok büyük önem taşıdığını da aktardık. İnşallah çok kısa süre içerisinde bu taleplerimiz hayata geçecek" dedi.

"Önemli olan kalıcı eserler bırakmaktır"

AK Parti olarak Van'da birçok alanda olduğu gibi gençler üzerinde de geniş ve kapsamlı çalışmalar yaptıklarını, bu konuda gençlerin kazanılması için çeşitli programları önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini de sözlerine ekleyen İl Başkanı Türkmenoğlu, "Siyaset geçicidir. Önemli olan bulunduğunuz mevkide kalıcı eserler bırakmaktır. Bizler parti olarak gençlere çok önem veriyoruz. Gençlerimizin içinde bulunduğu olumsuz durumlarla ilgili tespitlerimizi ilgili makamlarımıza aktardık. İnşallah birçok programımızı önümüzdeki günlerde hayata geçirerek gençler üzerinde etkin olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA