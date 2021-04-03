Başkan Türkmen'in 'çay sizden simit bizden' ziyaretleri devam ediyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hazma Türkmen'in, rutin bir hale getirdiği "Çay sizden simit bizden" ziyaretleri kapsamında bu haftaki durağı Dicle Mahalle esnafları oldu.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hazma Türkmen'in, rutin bir hale getirdiği "Çay sizden simit bizden" ziyaretleri kapsamında bu haftaki durağı Dicle Mahalle esnafları oldu.

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile sürekli halkın içerisinde olan Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, belediye çalışmalarının yanı sıra vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteriyor. Yapılan ziyaretlerin amacı esnaf ve vatandaşlarla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Türkmen, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyip ortak bir akılla sorunları daha kolay bir şekilde çözmeyi hedeflediğini aktardı. Ziyaretleri sırasında yolda karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Türkmen, Bismil için yapılan çalışmalar hakkında istişarede bulundu. Memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Türkmen'e teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirdiği ziyaretler ile vatandaşların takdirini toplayan Başkan Türkmen, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam edeceğini, bulduğu her fırsatta halkla bir araya geleceğini belirterek, "Bismil için el ele gönül gönüle hemşerilerimizle birlikte güzel hizmetlere imza atacağız" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı