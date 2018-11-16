Başkan Turgut'tan Narenciye İşçilerine Ziyaret

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, narenciye işçilerini ziyaret etti.



Turgut, yaptığı açıklamada, narenciye işçilerinin hasat edilen ürünler üzerinde büyük bir emeği ve alın teri olduğunu kaydetti.



Hasat sezonunun tüm çiftçilere bereket ve bolluk getirmesini dileyen Turgut, şöyle konuştu:

"İnşallah hem üreticilerimiz hem de çalışanlarımız bu hasat sezonundan memnun kalırlar. Köylü ve çiftçimizin alın terlerinin tam karşılığını alabilmeleri, ürünlerini gerçek anlamda değerlendirebilmeleri için mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Narenciye ilçemiz için önemli bir üründür. Narenciye işçilerimizin çalışma şartlarını ve yapmış oldukları işin kıymetini çok iyi biliyoruz. Sabahın erken saatlerinde kalkarak tarlalarına ve tezgahlarına geliyorlar. Sık sık farklı mahallelerimizde çalışan narenciye üreticilerimizi ve çalışanlarımızı ziyaret ediyor, taleplerini ve sıkıntılarını dinliyoruz. Bu sayede belediyemize ve bizlerin yanına gelmekte zorluk yaşayan işçilerimizi de dinlemiş ve görmüş oluyoruz."

İşçiler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip, sıkıntılarını Başkan Turgut'a iletti.