Başkan Turgay Genç Mazbatasını Aldı

Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı olarak girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde Döşemealtı Belediye Başkanı seçilen Mimar Turgay Genç ve meclis üyeleri, Antalya Adliyesinde bulunan İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldılar.

Genç, "Sonuca yönelik Cumhur İttifakı Adayı tarafından önce İlçe Seçim Kurulu'na itiraz edildi, burada itiraz red oldu, ardından İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Seçim Kurulu 51 sandıkta geçersiz oyları yeniden saydı ve sonuç 94 oy farkla bizim lehimize kesinleşmiş oldu. Sonraki aşamada ise; Cumhur İttifakı'nın Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış olduğu itiraz kabul edilmedi ve pazartesi günü itibariyle kazanan taraf olduğumuz kesinlik kazandı" dedi.

Adliye önündeki törenin ardından 2006 yılında hayatını kaybeden babası Orhan Turhan Genç'in kabristanını ziyaret eden Genç, daha sonra Döşemealtı Kent Meydanı'na geldi. Başkan Genç'i burada belediye çalışanları, esnaf ve vatandaşlar karşıladı.

Genç, Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kısa bir konuşma yapan Başkan Turgay Genç, "Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktık, bugün itibariyle parti rozetemi bir kenara bırakarak herkesin belediye başkanı kimliğimle ilçeme ve halkıma hizmet etmeye devam edeceğim. Kimseyi ötekileştirmeden, birilerinin değil toplumun tamamını kapsayacak bir anlayışla temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal belediyeciliğinde devamını sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kent Meydanı'nda ki programın ardından dualar eşliğinde makamına çıkan Başkan Genç tebrikleri kabul etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA