Başkan Türel, Stk'larla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kaleiçi'nde yenilenen Karatay Medresesi'nin kent için önemli tarihi yapılar arasında yer aldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi Kaleiçi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Münir Karaloğlu, Başkan Türel, İl Müftüsü Osman Artan, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Acar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Ahmet Ögke, KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Ayşe Taş ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda, Antalya'nın tarihinde önemli yer tutan Karatay Medresesi'nin gençler tarafından çok iyi anlaşılıp bir buluşma noktası haline gelmesi için izlenecek yol haritası görüşüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, Karatay Medresesi'nin Kaleiçi'nde önemi ve anlamının büyük olduğunu belirterek, sadece köprüler, barajlar yapmadıklarını, manevi değerlerle de ilgilendiklerini belirtti.

Manevi ve maddi kalkınmayı birlikte yapmak gerektiğini aktaran Türel, Karatay Medresesi'nin eskiden olduğu gibi gençliğin bir buluşma merkezi ve kültürel, sosyal, eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yürütüldüğü bir yer olarak faaliyette bulunmasının Kaleiçi'nin huzuru açısından da önemli olduğunu bildirdi.

Toplantının ardından Vali Karaloğlu, Başkan Türel ve protokol üyeleri restorasyon çalışması devam eden Mevlevihane'yi inceledi.