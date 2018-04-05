Başkan Türel, Kemer'de İncelemelerde Bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, belediyenin Kemer ilçesindeki yatırımlarını denetledi.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Enç ve AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ile Atatürk Caddesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Türel, ardından ilçe merkezini bambaşka bir görünüme kavuşturacak, esnafın yüzünü güldürecek Liman Caddesi Kentsel Tasarım Projesi'ni gezdi.

Söz verilen tarihten 1,5 ay önce tamamlanması beklenen proje ile ilgili bilgi alan Başkan Türel, esnafı ziyaret etti. Esnafa, sabrı için teşekkür eden Türel, görüş ve önerileri dinledi.



Türel, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Liman Caddesi'ndeki inşaatın son durumunu yerinde gördüklerini Türkiye'nin en hızlı projesini tamamlamak üzere olduklarını söyledi.

10 günlük bir süre içinde bölgedeki işin büyük bir bölümünün biteceğini ifade eden Türel, "Son rötuşlar kalacak. Böylelikle '5 ayda tamamlayacağız' diye söz verdiğimiz projeyi 3,5 ay gibi belki de bir Türkiye rekoruna imza atarak, kısa bir sürede tamamlamış olacağız. Yeni sezona da Kemer'i bomba gibi hazırlamış olacağız." diye konuştu.

Kemer girişinde devam eden sıcak asfalt çalışması hakkında da bilgi veren Türel, "Malum kilit taşı ile Kemer'in içerisine giriş, zaman zaman Kemer'de taş devri esprilerine neden oluyordu. Kemer taş devrini tamamlasın dedik. Benim tabirimle kaymak gibi yol dediğimiz sıcak asfaltla Kemer'in girişini düzenledik. O çalışmayı da tamamladık. Bir haftaya kadar bordürleri de tamamlanır." dedi.

Türel, bir basın mensubunun Kemer Belediye başkanının kendisi ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatması üzerine, "Kendisi muhatabım değil" dedi.