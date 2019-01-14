Başkan Türel, Antalyaspor'u Ziyaret Etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ligin 2. yarısı için hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor oyuncuları ve teknik heyeti ziyaret etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman öncesi futbolcularla ve teknik heyetle bir araya gelen Başkan Türel, sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen Antalyaspor'u tebrik etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Antalyaspor Onursal Başkanı Menderes Türel, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'a moral ziyareti gerçekleştirdi. Oyuncularla ve teknik heyetle sohbet eden Başkan Türel, bir süre takımın antrenmanı izledi. Başkan Türel, daha sonra tesislerde kısa bir inceleme yaptı.

Türel oyunculara seslendi

Antalyaspor'u ziyareti sırasında futbolcularla yakından ilgilenen ve tek tek sohbet eden Başkan Türel, teknik ekipten ligin 2. yarısı için gerçekleştirilen hazırlık ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra antrenman sahasına geçen Türel, ilk yarıda elde edilen başarılı performans nedeniyle takımı kutladı. Antalyaspor'un ilk yarıda herkesin beklentisinin üzerinde bir başarı gösterdiğine dikkat çekerek, 2. yarıda daha iyi bir performans göstereceklerine inandıklarını belirtti.

Türel: "Biz her zaman sizinleyiz"

Oyunculara "Biz her zaman sizinleyiz" diye seslenen Başkan Türel, "Ben taraftarlıktan geliyorum. Hatta amigoluktan geliyorum ve o işin şeref olduğunu söylüyorum. Her maçta gönlümüz onlarla. Bundan sonrası artık inşallah en güzel şekilde yeşil sahalarda onlara düşüyor, size düşüyor. 2. yarıda hepinize başarılar diliyorum" dedi. Takımın antrenmanının bir bölümünü izleyen Türel, fitness salonunu da gezerek yeni gelen aletleri inceledikten sonra tesislerden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA