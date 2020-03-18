Başkan Turanlı'nın '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan İbrahim Yusuf Turanlı,' Çanakkale, türlü sıkıntılar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına karşı koyması ve dayanmasının gerçek bir destanıdır' dedi. Türk milleti, vatanını, hürriyet ve istiklalini korumak için emsalsiz fedakarlıklar göstermiş, cesaret dolu mücadelesiyle şanlı zaferler kazanmıştır. 18 Mart 1915 Türk kahramanlık tarihinin en onur verici, en parlak sayfalarından biridir.



Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum " ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA