Başkan Turanlı: "Hep birlikte daha yeşil bir Kahta için"

21.12.2019 12:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:52

Kahta Belediyesi, 'Hep birlikte daha yeşil bir Kahta İçin' sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.



Yapımına başlanan Yavuz Selim Mahallesi Parkı, Hürriyet Mahallesi Mesire Alanı ve Çocuk Trafik Eğitim Parkında Fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Kahta Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan ağaç dikim etkinliğine Kahta Kaymakamı Saadetin Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, hakim, emniyet müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, belediye başkan yardımcıları, belediye personeli, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.



Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı yaptığı açıklamada, "Park bahçe birimi ekiplerimiz tarafından, ilçenin ihtiyaç duyduğu park, bahçe, cadde, bulvar ve refüjler de ağaç dikme çalışmalarını bitirdikten sonra, yeni yapımına başladığımız parklarımızda etkinlik düzenledik. 'Hep Birlikte Daha Yeşil Bir Kahta İçin' sloganıyla başlatmış olduğumuz ve bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ağaç dikim etkinliğimize katılım sağlayan Kaymakamımız Saadettin Doğan'a kurumlarımızın kıymetli temsilcilerine, personeline, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlarımıza duyarlılık, ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA