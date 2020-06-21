Başkan Turanlı'dan Babalar Günü Mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Turanlı'dan Babalar Günü Mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı'dan Babalar Günü Mesajı
21.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:24

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Babalar Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Turanlı mesajında, "Yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiç bir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımızı ne kadar ansak azdır. Aile içerisinde sevgi, saygı ve hoşgörü bağlarının kurulmasında büyük rol oynayan babalarımızın tek isteği ve dileği, çocukları için iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve onların geleceklerini güvence altına alabilmektir. Evlatlarına tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, sevgi dolu yürekleri ile aile bağlarının daha güçlü olmasını sağlayan babalarımızın değerini bilmeli ve onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatan uğrunda canlarını veren şehitlerimizin babaları başta olmak üzere tüm babaların bu anlamlı gününü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti Haber
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar Haber
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Yaraladığı eşinin adını kanla yere yazdığı koca tutuklandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Husumetli aileler ikinci kez birbirine girdi, 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Ekranlarda pek görünmeyen Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan koronavirüs açıklaması: Toplum kontrolünü kaybetti
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Üzerinden otomobil geçen İsmail'in babası: Görüntüleri izlediğimde kanım dondu
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Attığı golle gündem olan 'Tuzlalı Tsubasa' halı sahaların açılmasını dört gözle bekliyor
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Lara Seda Sayan Cem Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Lgs Bursa Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Başkan Turanlı'dan Babalar Günü Mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 13:54:20. #1.15#
title