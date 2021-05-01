Başkan Turanlı'dan 1 Mayıs kutlaması
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Başkan Turanlı'dan 1 Mayıs kutlaması

Başkan Turanlı'dan 1 Mayıs kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 1 Mayıs İşçi bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı 1 Mayıs İşçi bayramı dolaysıyla bir mesaj yayımladı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, mesajında, "Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Çalışmalarımızdaki temel hedefimiz, çalışanlarımızın iş güvenliği ve sağlığının iyi derecede olduğu ortamlarda mesai yapmalarıdır. Yerel yönetimler olarak bizler de bu noktada üzerimize düşeni yerine getirmeye çalışıyoruz. Toplumumuzdaki sevgi, saygı, birlik ve beraberliğimizin oluşmasına vesile olması dileklerimle, sermayesi emek ve alın teri olan başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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