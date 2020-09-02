Başkan Turan, Zabıta Haftasını kutladı
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Başkan Turan, Zabıta Haftasını kutladı

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla, zabıta personelinin haftasını kutladı.

Başkan Turan, Zabıta Haftasını kutladı
02.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 02.09.2020 14:53

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zabıta Teşkilatının 194. kuruluş yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla, zabıta personelinin haftasını kutladı.

Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Müdürlüğü'nün bağlı olduğu başkan yardımcısı, zabıta müdürü ve zabıtayı temsilen personel ile bir araya gelen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Başkan M. Ergün Turan, "Fatih'imizin düzeni, huzuru, vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca görevlerini yapan; 194 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan zabıtalarımızla bir aradayız. Tüm zabıtalarımızın Zabıta Haftasını canı gönülden kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Zabıta Müdürlüğü personeli de Başkan Turan'a, Zabıta Haftasını kutlaması dolayısıyla teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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