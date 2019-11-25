Başkan Tuncer, şiddetsiz toplum istedi

25.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer, "Yaşasın şiddetsiz toplum" diyerek, kadına yapılan şiddetlerin son bulmasını istediklerini bildirdi.



CHP Malatya Kadın Kolları Başkan Güllü Tunçer, il başkanı Enver Kiraz, kadın kolları, parti yöneticileri ve üyeleriyle birlikte parti binası önünde, 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" nedeniyle basın açıklaması yaptı.



Tuncer basın açıklamasında, 2019'un ilk on ayında 384 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, kadına yönelik şiddetin son bulması için taleplerini şöyle sıraladı:



"İyi hal indirimlerine son verilmeli. Sığınma evlerinin sayısı artırılmalı. Ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ile yasal yardım yapılmalı. Kadın istihdamını artırmak için güvenceli iş imkanları oluşturulmalı. Kadınların işe alım ve yükselmelerinde cinsiyetçi politikalardan vazgeçilmeli. Kadın - erkek arasında yaşanan ücret eşitsizliği giderilmeli. Medya, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmeli. "



"2019'un Türkiye'sinde, intihar haberlerinin, krizin, savaşın, hayatlarımızı ve haklarımızı hedef alan yasa tasarılarının ve artarak devam eden kadın ölümlerinin ortasında, 25 Kasım'ı Emine Bulut'un son sözleriyle anıyoruz. "Ölmek istemiyorum". Biz kadınlar, içine tıkmaya çalıştığınız kalıplara sığmayacağız. Yaşamımıza ve haklarımıza sahip çıkacağız." diyen Tuncer, "Bize biçtiğiniz roller için değil, hak ettiğimiz yaşam için var olmaya devam edeceğiz. Gelecek güzel günler hepimizin olsun. Yaşasın şiddetsiz toplum." şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA

Kaynak: İHA