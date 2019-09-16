Başkan Tuncel'den Yuvaca Mahallesi'nde İnceleme yaptı

16.09.2019 15:19

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel sabah saatlerinde Yuvaca Mahalle sakinlerinin konuğu oldu. Mahalle Muhtarı Mustafa Çekin ve Yuvaca Mahallesi sakinleri ile birlikte kahvaltı yaparak güne başlayan Başkan Tuncel, Yuvaca Mahallesi sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Söke ve çevre mahallelerde gerçekleştirecekleri projeler ile ilgili bilgiler veren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Yuva Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait alanda inceleme yaptı.



Seçim bildirgesinde yer alan ata tohum ve fidan üretim merkezi olarak düşündükleri projeyi, Yuvaca Mahallesi'nde kurmayı hedeflediklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, yaklaşık dört dönümlük alanın üretim merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli ile birlikte alanda inceleme yapan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; "Ata tohumdan üretilen fidanları vatandaşlarımızla buluşturmak istiyoruz. Gelecekte planladığımız hobi bahçelerinde de bu tohum ve fidanları dağıtarak organik sebzelerin tüketiminin yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.



"Muhtardan Başkan Tuncel'e Teşekkür"



Başkan Levent Tuncel ile birlikte yeni dönemden çok umutlu olduklarını belirten Yuvaca Mahalle Muhtarı Mustafa Çekin, "Mahallemizde uygulamayı düşündükleri proje bizde heyecan yarattı. Verimli Söke topraklarının böylesi projelerde değerlendirilmesi ayrıca tarıma yönelik projenin Yuvaca da gerçekleştirilmek istenmesi bizi çok mutlu etti" dedi. Muhtar Çekin Başkan Tuncel'e kendilerini kırmayıp, güne mahallelerinde başlamasından dolayı ayrıca teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA