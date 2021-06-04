Başkan Tuncel'den Komutan Gökhan Kurgan ve Başsavcı Ali Öztürk'e Teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Tuncel'den Komutan Gökhan Kurgan ve Başsavcı Ali Öztürk'e Teşekkür

Başkan Tuncel'den Komutan Gökhan Kurgan ve Başsavcı Ali Öztürk'e Teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararnameyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan'ı ziyaret etti.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; geçtiğimiz günlerde yayınlanan kararnameyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ile Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrine atanan Söke Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan'ı ziyaret etti.

2016 yılından bu yana Söke'de Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Dr. Ali Öztürk'e yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Tuncel, yeni görev yeri Erzincan'da başarılar diledi. Başsavcı Ali Öztürk, ziyaretinden ve temennilerinden dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür etti.

Başkan Tuncel daha sonra yaklaşık 5 yıldır Söke Jandarma Komutanı olarak görev yapan Gökhan Kurgan'ı ziyaret etti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Gökhan Kurgan'ın Söke'de başarılı işler ortaya koyduğunu belirterek yeni görev yerinde başarılar diledi. Binbaşı Gökhan Kurgan, Başkan Tuncel'e teşekkür etti. - AYDIN

Başkan Tuncel'den Komutan Gökhan Kurgan ve Başsavcı Ali Öztürk'e Teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Mustafa Şentop Hasan Polatkan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Bergen Kenan Doğulu Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Tuncel'den Komutan Gökhan Kurgan ve Başsavcı Ali Öztürk'e Teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:48:20. #1.16#

title