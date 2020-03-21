Başkan Tuncel'den ilaçlama ekibine motivasyon ikramiyesi Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Koronavirüs sürecinde çalışmaları en etkin şekilde sürdürmek adına konuların değerlendirildiği toplantıda, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gece-gündüz demeden çalışan ilaçlama ekibine bir asgari maaş tutarında 'motivasyon ikramiyesi' verilmesi kararı alındı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Koronavirüs sürecinde çalışmaları en etkin şekilde sürdürmek adına konuların değerlendirildiği toplantıda, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde gece-gündüz demeden çalışan ilaçlama ekibine bir asgari maaş tutarında 'motivasyon ikramiyesi' verilmesi kararı alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine Türkiye çapında sağlık çalışanları başta olmak üzere sahada fedakarca çalışan mücadele ekiplerine yönelik alkış kampanyası başlatıldı. Başkan Tuncel, encümen üyeleri ve daire müdürleri ile bir araya gelerek koronavirüs sürecini değerlendirdikleri toplantının sonunda açıklama yaparak "Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların yanında yapacağımız işler ve alacak olduğumuz tedbirler hakkında konuştuk. Gece-Gündüz demeden ilaçlama yapan ve fedakarca çalışan sağlık personelimizi teşvik etmek amacıyla bir asgari ücret tutarında motivasyon ikramiyesi verme kararı aldık. Onlara sadece alkışın yetmeyeceğini düşünerek, ekonomik olarak da destek sağlamayı uygun gördük. Özveriyle çalışıyorlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Bizde onlara bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

"Piyasadaki koruyucu malzeme sıkıntısına dikkat çekti"

Koronavirüs ile ilgili sahada etkin çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Tuncel; "Piyasada dezenfekte ilacı, maske ve eldiven bulma zorluğu var. Arkadaşlarımız sürekli araştırma yapıyor. Kamu kurumlarıyla görüşüyoruz. Fiyatlar fahiş oranda artmış durumda. Devlet kurumları dahil, tüm kamusal alanların ilaçlamalarını belediye bütçesinden yapıyoruz. Bu durum artı ciddi bir maliyet. Bunları yapmak bizim görevimiz ama malzeme fiyatlarının artışı konusunda önlemlerin de alınmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA