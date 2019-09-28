Başkan Tunç Soyer Açıkladı:

28.09.2019 11:38

İzmir Medya Platformu Üyesi gazeteci-yazarlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Başkan Soyer, ziyarette yaptığı açıklamada; "Kadifekale'den Pier'e uzanan güzergah İzmir'in kaldıracı olacak. İkiçeşmelik'te ki bütün spotçular kalkacak. Onların yerine sinemalar, tiyatrolar, kafeteryalar gelecek. Bütün kontrasyonumuzu İzmir'in kalbi olan bu projeye verdik" dedi.

İlk dönemsel ziyaretini seçimlerden önce bir araya geldiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e gerçekleştiren İzmir Medya Platformu; kentin faydasına yapılacak her türlü faaliyete destek olacaklarını belirterek, kentle ilgili beklentilerini başkan Tunç Soyer ile paylaştı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de kente dair ortak duygulara sahip olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İzmir'e dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan Tunç Soyer, Bu vesileyle İzmir için düşündüğümüz bazı projeleri sizinle paylaşmak isterim diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

BAMBAŞKA BİR KEMERALTIHEDEFLİYORUZ

"Konak Pier'den başlayarak, Saat kulesinden Kemeraltı'na uzanan bir proje ile bütünleştirilmiş 24 saat yaşayan bir Kemeraltı hedefliyoruz. Zemin malzemeleri değişmiş, aydınlatması tamamlanmış, bina cepheleri değiştirilmiş bambaşka bir Kemeraltı hedefliyoruz. Oradan çıkıp Havra sokağına geldiğimizde Sinagogların restore edilmesini sağlayacağız. Sonra Agora'ya geçiyoruz. Burada ki kazıların sonlandırıldığı ve oradan da İkiçeşmelik yokuşuna çıkmaya başladığımızı düşünün. İkiçeşmelik'te ki bütün o spotçular kalkacak. Onların yerine sinemalar, tiyatrolar kafeteryalar geldiğini düşünün.

20 BİN KİŞİLİK AMFİTİYATRO İLE

İZMİR BİR EFES KAZANACAK

O bölgeden devam ettiğinizde 20 bin kişilik kapasiteli Amfitiyatro'ya geleceksiniz. Biz bir karar aldık. 3 yıl içinde 2023'e kadar 10 ayrı ekiple20 bin kapasiteli Amfitiyatro'yu günışığına çıkartacağız. Efes'le aynı kapasitede bir Amfitiyatro. İzmir bir Efes kazanacak. Sonrasında da burayı bir dünya starı ile açmayı planlıyoruz.13,4 milyon ziyaretçisiyle İstanbul, Türkiye'ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 34'ünü misafir etti ve en çok ziyaretçi ağırlayan Avrupa şehirleri arasında üçüncü sırada yer aldı. Peki İstanbul'un tarihi, kültürel ve sosyal potansiyelini daha iyi kullanmak ve yeni 'İstanbul Vizyonu'nu oluşturmak için neler yapmak gerekiyor? TÜRSAB Dergisi The Voice Of Travel, bu soruyu sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına yöneltti.

TÜRSAB BAŞKANI FİRUZ B. BAĞLIKAYA: DİJİTAL TANITIM STRATEJİSİ OLUŞTURULMALI

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, İstanbul vizyonunda kültür sanat ve turizm buluşması gerektiğini vurguladı. Bağlıkaya; UNESCO tarafından oluşturulan "Yaratıcı Şehirler Ağı" listesine tasarım alanında giren İstanbul'un 2010 yılında "Avrupa Kültür Başkenti" olması sonrasında turizmde çok önemli bir sıçrama gerçekleştirdiğini hatırlattı. İstanbul'u dünya gündemine taşıyacak kültür sanat etkinlikleri, konserler, festivaller, turnuvalar ve organizasyonların büyük önem taşıdığını vurgulayan Bağlıkaya, film stüdyolarının, prodüktörlerinin, MTV gibi önde gelen müzik kanalı yöneticilerinin ve yönetmenlerinin İstanbul'a davet edilerek potansiyel iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Şehrin söz sahibi kültür sanat paydaşlarının ve yöneticilerinin bir araya geleceği projeler üretilmesi gerektiğine de vurgu yapan Bağlıkaya, "Son dönemde sosyal medya mecraları tanıtım açısından ön plana çıkıyor. Bu bakımdan dünyaca ünlü influencer ve blogger'ların İstanbul'da ağırlanmasının tanıtım açısından İstanbul'a değer katacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

TÜSİAD BAŞKANI SİMONE KASLOWSKİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ

"Dünyadaki değişimi ve dönüşümü iyi takip etmek gerekiyor" diyen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, dijital dönüşümün ticareti ve kentlerin seyrini etkilediğine dikkat çekerek, bunun gerisinde kalınmaması gerektiğini belirtti. İstanbul'un yeni vizyonunda kentsel dönüşümün önemine değinen TÜSİAD Başkanı, "İstanbul hepimizin gözbebeği. Tarihi, kültürel ve doğal dokusu ile sadece bizlerin değil, dünya mirasının da önemli bir parçası. Bu sebeple sadece ülkemiz adına değil, tüm dünyaya karşı bu kıymetli hazineyi koruyup geliştirmek için önemli bir sorumluluğumuz var. Kentsel dönüşüm sürecini iyi değerlendirmeli, hem kültürel mirası koruyan hem de iklime uyumlu ve karbon ayak izi düşük olan binalar tasarlamalıyız. Deprem riski bu kentin her zaman öncelikli gündem maddesi. Depreme hazırlık kent vizyonunun her zaman bir parçası olmalı" dedi.

İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ: KENT KİMLİĞİ ZENGİNLEŞTİRİLMELİ

Yeni İstanbul vizyonunun 'köklü geçmiş ile parlak geleceği birleştirecek bir vizyon' olması gerektiğini dile getiren İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Dünyada bir marka haline gelmenin ve akılda kalıcı olmanın en etkili yolunun şehirlere vizyon kazandırmak olduğunu vurguladı. İTO Başkanı Avdagiç, "21. yüzyıl şehirlerin yüzyılıdır ve şehirler olmadan ülkeler bir hiçtir. Marka şehirleri ne denli fazlaysa, ülkeler de o kadar büyüktür.Bir şehrin vizyonu, o kentin sahip olduklarıyla geliştirdiği ileriye dönük bakışıdır. İstanbul da ticaret için kavşak noktası olmasının yanı sıra; fuarlar, kongreler, kültür, sanat, turizm ve sanayi kenti olmayı kendine vizyon olarak belirlemiştir. Kıyıkent entegrasyonun önemli bir adımı olan Galataport'un açılmasıyla deniz turizmi, İstanbul ve Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir kapısı olacaktır" dedi.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN: EKOLOJİ VE EKONOMİ BİRLİKTE ELE ALINMALI

"İstanbul sanayisiz, sanayi de İstanbulsuz düşünülmemelidir" diyen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, "İyi bir planlama ile bu dünya mirası kentimizde, çevrenin de, tarihin de kültürün de korunabildiği, turizmin geliştirilebildiği, kısacası sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan tüm parametreler ile birlikte bir sanayileşmenin de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün dünyanın birçok büyük metropol kentinde olduğu gibi İstanbul'da da sanayinin şehre ait ve şehirle bütünleşmiş bir faaliyet olduğu kabul edilmelidir" diye konuştu.

TÜRKİYE TANITIM GRUBU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖMER ŞENGÜLER:

İSTANBUL MARKA AJANSI KURULMALI

İstanbul'u dünya genelinde temsil edecek bir ambleme sahip olması gerektiğini söyleyen Ticaret Bakanlığı Türkiye Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Şengüler, dünyadaki marka şehirler arasındaki rekabete dikkat çekti. Şengüler, "Günümüzde dünyada birbiriyle rekabet halinde olan yaklaşık 2,7 milyon ku¨çu¨k kent/kasaba, 3 bin bu¨yu¨kşehir, 455 metropol şehir ve 195 ülke var. 'Ben zaten önemliyim, rakibim olamaz' diyemezsiniz. Her marka bir hikayedir. İstanbul'un hikayesi çok güçlüdür ama bu kenti kendi hikayeleriyle taçlandırmak ve yeni masalsı hikayeler yaratmak gerekir. İstanbul'un marka değeri ancak algısını doğru yöneterek mümkündür. 'Marka Kent İstanbul' için ilk atılması gereken adımın; kent liderlerinin İstanbul Marka Ajansı gibi tek bir yapı çatısı altında birleşmesi olduğuna inanıyorum." sözleriyle İstanbul vizyonunu tanımladı.

Kaynak: Bültenler