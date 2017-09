Başkan Tuna, Mahalle Gezilerinde Belediye Hizmetlerini Anlattı

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, ilçe genelinde büyük bir hizmet atağının yaşandığını belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki, tecrübemizle, bilgi birikimimizle ve eğitimimizle her yerden proje üretebilme yeteneğimiz var. Daha önce köy görünümünde olan Toroslarımız, bugün merkezin en büyük ilçesi oldu" dedi.



Mahalle gezilerini sürdüren Tuna, bir taraftan belediye tarafından yapılan çalışmaları yerinde incelerken, bir taraftan da hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi veriyor. Bu kapsamda Aladağ ve Arslanköy mahallerinde gerçekleştirdikleri yol, kaldırım ve sıcak karışım asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Tuna, daha sonra yine Arslanköy ve Yavca mahallelerindeki kahvehanede mahalle sakinleri ve yayla sezonunu bu mahallelerde geçiren vatandaşlarla bir araya geldi.



"Eksik gördüğümüz tüm projeleri ilçemize kazandırdık"



Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Tuna, "2014 mahalli idareler seçimlerinin ardından 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile beraber ilçe sınırlarımız genişleyerek, 5 bin 200 hektar alandan 108 bin hektar alana ulaştı. Çok geniş bir coğrafyada hizmet vererek, vatandaşlarımızın hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de var olan sıkıntılarını çözmek anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem, ilçemizdeki tüm sokaklarımızın asfalt ve kaldırım eksiğini tamamladık ve yenilemiştik. bu konuda hiçbir problem kalmamıştı. Ancak, yeni dönemde Aksagaz, TEDAŞ, Türk Telekom ve MESKİ'nin yaptığı enerji hatlarını yer altına alma ve boru döşeme çalışmaları sonucu, yollarımız tahrip oldu. Vatandaşlarımızın toz ve topraktan mağdur olmaması için buraları yeniden hızlı bir şekilde düzenliyoruz" dedi.



Vatandaşların parasıyla alınan belediyenin kullandığı hiçbir malzemeyi boşa harcamadıklarını ve heba ettirmediklerini belirten Tuna; "Hizmet atağımız zaten hiç eksilmedi. Biz paralı belediyecilik yapan bir anlayışa sahip değiliz. Çok paramız yok ama çalışma gücümüz ve inancımız var. Allah'a şükürler olsun ki, tecrübemizle, bilgi birikimimizle ve eğitimimizle her yerden proje üretebilme yeteneğimiz de var. Toroslarımızı görüyorsunuz. Dün köy görünümünde olan ilçemiz bugün merkezin en büyük ilçesi konumuna geldi. Arsa ve emlak değerlerinin sürekli arttığı ilçemizde insanlarımız burayı artık yaşam yeri olarak seçiyor, ev ve arsa alıyorlar" diye konuştu.



Çalışma yol haritalarında bulunan sağlık, eğitim ve gençlik alanındaki çalışmalarının da ilçenin gelişimine büyük katkısı olduğuna değinen Başkan Tuna, ilçenin kendi kendine yetebilmesi adına kamu kurum ve kuruluşlarına arsa tahsislerinde bulunduklarına dikkat çekti. Göreve geldiklerinde sağlık, eğitim ve gençlik dediklerini hatırlatan Tuna, şöyle devam etti; "Ve attığımız adımlar hep yerini buldu. İlk olarak Mersin Devlet Hastanesi ile yaptığımız iş birliği ile Toroslar Semt Polikliniği'ni hizmete açık. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bölgemize yapılmasını sağladık ve ek bina için arsa tahsis ettik. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'ne Çağdaşkent Mahallemizde 5 bin metrekare arsa tahsis ederek Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapılmasına katkı sağladık. Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan bir proje ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ni (KETEM) kurduk. İlçemizin kalkınmasına vesile olacak olan Mersin Şehir Hastanesi için de Korukent Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığı'na 232 dönüm arsa tahsis ettik ve gelinen noktada şaheser bir hastanenin bölgemizde konuşlanması ve sağlık alanında hizmet vermesi ile bölgemizin değeri daha da arttı. Okul sayısını arttırmak ve eğitim çıtasını yükseltmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 25 okul yeri verdik. Mersin'in en fazla eğitim kurumuna sahip ve Türkiye'de en fazla okul yeri veren bir belediye konumundayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolunun spor ile mümkün olacağı düşüncesiyle her semte spor tesisi taahhüdü ile 14 yılda tam teşekküllü spor kompleksleri, semt futbol ve semt basketbol sahaları inşa ederek hizmete sunduk."



Böylelikle Torosların, tesisleşme anlamında da sadece Mersin'de değil, Çukurova bölgesinde önde olan belediyelerden bir tanesi olma özelliğini taşıdığını vurgulayan Tuna, "Kentimizde, 1946 yılından beri ikinci cumhuriyet alanını yapan belediyeyiz. Yunus Emre Kültür Merkezimiz, amfi tiyatromuz, olimpik açık yüzme havuzumuz ve gençlik merkezimiz de halkımızın hizmetine sunduğumuz ve vatandaşlarımız tarafından büyük talep gören tesislerimizdir. İlçe genelinde kilit parke kaldırım, sıcak karışım asfalt ve sathi kaplama asfalt çalışlarımız da hızla devam etmektedir. Merkez mahallelerimizde yaptığımız hizmetlerimizin yanı sıra ilçemize bağlanarak mahalleye dönüşen 32 köy ve 5 beldemizde de hizmetlerimizi ve eksikleri tek tek yerine getiriyoruz. Kışın yaşanan yoğun yağmur ve kardan dolayı bu mahallelerimizdeki hizmetlerimizi 4-5 aylık bir çalışma süresince gerçekleştiriyoruz. Tam 94 gün karla mücadele ettik. Kapanan yollarımızı açarak, vatandaşlarımızın mağduriyetini en hızlı bir şekilde gidermeye çalıştık" ifadelerini kullandı.



İlçe genelinde 14 yılda yaptıkları planlı çalışmalarla yeşil alan miktarını 106 bin metrekareden bir milyon iki yüz bin metrekareye ulaştırdıklarının altını çizen Başkan Tuna, yaylalarda doğal dokuyu bozmadan ve yayla özelliğini eksiltmeden hizmet ürettiklerini ve çalışmalar yaptıklarını söyledi. - MERSİN