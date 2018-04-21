Başkan Tuna'dan Erken Seçim Değerlendirmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, "Vatandaş seçim atmosferine girmişti. Seçimlerin erkene alınması verimli ve iyi oldu" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, TRT Haber'de yayınlanan "Anadolu Soruyor" adlı programa katılarak gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Tuna, Türkiye'nin en önemli gündem maddesi "erken seçim" konusu ile ilgili, "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleşecek. Vatandaşlarımız seçim atmosferine girmişti bu yüzden erkene alınmasının verimli ve iyi olduğu kanaatindeyim. Çünkü seçim süreci uzadığında kamuoyunda başka yan etkileri oluyor. Yatırımcının yatırımını etkiliyor. Bürokraside başka etkileri oluyor. Bu seçimlerin hızlı şekilde tamamlanması, sağlıklı şekilde sonuçlanmasının, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına karşılık verilmesi noktasında da, yurt dışı operasyonlarımız açısından da çok daha iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"AK Parti yüzde 50'nin üzerinde oy alacak"

Seçim çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte vatandaşın düşüncelerinin daha da netleşeceğine inandığını vurgulayan Başkan Tuna, AK Parti'nin seçimlerde yüksek başarılara imza atacağını vurgulayarak, "Örneğin 16 Nisan Referandumunda evet diyenler de var hayır diyenler de. Bir de bardağın dolu kısmını görmek lazım. Biz AK Parti olarak bu seçimde bardağı doldurup taşıracağız. Partimizin oy oranını yüzde 50'nin üzerine çıkaracağını görüyorum. Daha önce referandumda bazı kafa karışıklıkları olmuş ama bu seçimler farklı. Bu seçimde Cumhurbaşkanımız aday. Ciddi bir başarı elde edileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerde aday olup olmayacağı yönündeki sorusuna da Tuna, "Benim felsefemde aday olunmaz aday gösterilir. Ben bana verilen görevi en iyi şekilde yaparım. Bugüne kadar hiçbir hesabım olmadı olmaz da. Partim afiş asma görevi verirse onu da muntazaman asmaya gayret ederim" yanıtını verdi.

"Belediye idelojik bir yer değildir"

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara'ya ve Ankaralılara eşit ve adaletli şekilde hizmet götürme anlayışı ile hareket ettiğini ifade eden Başkan Tuna, belediyecilikte ideolojik yaklaşımlara izin vermeyeceğini de söyledi. Tuna, "Ankara'da yaşayan herkesin talepleri, ihtiyaçları bizim için önemli. Ben bu şehrin dert babasıyım diyorum. İlçelerimizde vatandaşlarımızı farklı siyasi görüşteki partileri seçti diye cezalandırabilir miyiz? Bu zulümdür. Bizim partimizin adı adalet ve kalkınma. Bizim görevimiz herkese eşit mesafede hizmet götürmek. Belediyecilik ideolojik bir yer değildir. Bütün belediye başkanlarımızla diyalog içindeyiz. Siyasi çekişmeleri belediyecilikte doğru bulmuyorum. Vatandaş bir başka siyasi partiye oy vermiş olabilir yarın da partimize isterse verir istemezse vermez. Vatandaş sandıkta kararı en güzel şekilde verir. Vatandaşın verdiği karar her zaman güzeldir, en doğrusudur. Seçimleri analiz ettiğinizde vatandaş sessizce bakar bu adam arlı mıdır arsız mıdır, eğri midir değil midir, hırlı mıdır hırsız mıdır diye ve gider tak diye basar. Bitti gitti. Vatandaş hangi kararı verirse versin saygı duymak gerekir" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm

"Başkent'e neden az turist geliyor?" sorusuna da yanıt veren Başkan Tuna, kültürel ve tarihi mekanlarda bugüne kadar yapılan çarpık yapılaşma ve yanlış imar planlarının etkisi olduğuna dikkat çekti. Tuna konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bu konu önemli bir konu ve maalesef yanlış yapılaşma ve imar planlarından dolayı tarihi bölgelerin hali ortada. Ulus'taki gecekondular yılların birikimi. Melih Bey sağ olsun Hacı Bayram ve Kale'de ıslah çalışması başlattı. Bir çaba ve gayret var ve ancak bugünkü noktaya gelinebildi. Buralarda çarpık yapılaşma olmaması gerekiyordu aslında ama biz tarihi ve kültürel mekanlarımızı bu hale getirmişiz. Buraların temizlenmesi de çok ciddi sıkıntılara neden oluyor ama biz ıslah çalışmalarını devam ettiriyoruz ve takibini de yapacağız. Alacağımız sonuçla Ankara'nın turizmine katkı sağlayacağımıza inanıyoruz."

"Amatör spora ve sporcuya her zaman destek olacağız"

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman amatör sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Başkan Tuna, şampiyonlar çıkaran ASKİ ve EGO Spor ile gurur duyduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesinin birçok branşta çalışan sporculara katkı sağladığının altını çizen Başkan Tuna, "Spora dönük katkılarımızı sürdüreceğiz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması noktasında bizim bir nebze katkımız olması şehrimiz açısından da gurur verici. Özellikle mekan ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayarak içlerinden yeni cevherleri ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Projelere devam

Ankapark, Kanal Ankara projelerini durdurmadıklarını ve devam edeceklerini belirten Başkan Tuna, Akyurt'a yapılacak uluslararası fuar alanının tamamlanmasıyla birlikte de Başkent turizminin olumlu yönde etkileneceğini ve şehir ekonomisinin gelişeceğini söyledi. - ANKARA