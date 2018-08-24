Başkan Tuna: Bu Ameliyat, Ankaramızın Su Baskınlarından Kurtulması İçin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentteki su taşkınlarının önüne geçmek için başlatılan alt yapı çalışmalarını okullar açılmadan tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Biz de bu ameliyatı Ankaramızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, Akay Kavşağında devam eden su taşkınlarının önüne geçecek atık su ve yağmur suyu hatları yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Alt yapıdaki son durum hakkında bilgi alan Mustafa Tuna, başkentte su baskınlarının tekrarlamaması için bayram tatilinde de ASKİ ekipleriyle 24 saat esasına göre çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

'NAKIŞ İŞLER GİBİ İNCE BİR AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Aşırı yağışlardan dolayı vatandaşların sıkıntı çektiği 15 noktada yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilediklerini bildiren Başkan Tuna, şunları söyledi: "Ciddi bir ameliyat gerçekleştiriyoruz, hassas bir çalışma. Çünkü elektrik, doğalgaz ve telefon hatları var ve bu hatların nereden geçtiği de bilinmiyor. Dolayısıyla nakış işler gibi ince bir ameliyat gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da vatandaşlarımızın desteğine ayrıca teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız normal seyrinde devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmaları tamamlayıp, önümüzdeki sonbahar yağışlarından etkilenmemeye gayret gösteriyoruz"

'OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Okullar açılmada çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Mustafa Tuna şöyle devam etti: "Hatlar bilinmiyor. Doğalgaz hatlarının, elektrik hatlarının nereden geçtiği, hangi derinlikten geçtiği bilinmiyor. Bu tür arızalar olduğu zaman gecikmeler olabiliyor. Ama şu ana kadar çok büyük bir sıkıntı olmadan devam ediyor. Ne çıkacağını bilmediğimiz için süre vermek çok doğru değil. Boş bir arazide olsaydık süre vermek çok kolaydı. Ama yer altından geçen hatların yerini de bilmiyoruz, ne olduğunu da bilmiyoruz. Çok ince ve hassas çalışma yürüttüğümüz için süre vermek zor. İnşallah okullar açılmadan tamamlamış olacağız."

'BU AMELİYATI ANKARA'MIZIN SU BASKINLARINDAN KURTULMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Çalışmalar nedeniyle vatandaşlara verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dileyen Mustafa Tuna şunları kaydetti: "Trafikle ilgili yaptığımız çalışmalar var. Çok rahat bir şey olmayacak tabi. Çünkü sıkıntı var. Ameliyat olurken hastaneye yatıyorsun, narkoz yiyorsun, bıçak kesiyor. Birkaç gün kendine gelemiyorsun. Kimse ameliyat olmak istemez. Keşke ilaçla tedavisi mümkün olabilseydi ama ilaçla tedavi mümkün değil. Bir sıkıntı var. Biz bunu bayram tatilinden de istifade ederek daha az rahatsızlık verecek şekilde yapalım istedik. Ama bir noktada da mecburuz. ya hep su baskınlarına maruz kalacağız ya da bu sıkıntıyı bir müddet çekeceğiz. Neden ameliyat olur bir insan? Daha rahat, daha iyi bir hayat yaşamak için ameliyat olur. Biz de bu ameliyatı Ankara'mızın su baskınlarından kurtulması için gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız çalışmaları destekliyor. Hiçbir şikayette almadık vatandaşlarımızdan. 'Bu ameliyatı gerçekleştirelim, bir daha sıkıntı çekmeyelim' diyorlar ve bu da bize moral veriyor."

Görüntü Dökümü:

-Mustafa Tuna açıklaması

-Mustafa Tuna incelemeleri

-Çalışmalar

Haber-Kamera: Nursima KESKİN- Muhammet BAYRAM/ANKARA,