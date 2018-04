Başkan Tuna, Ak Partili Gençlerle Bir Araya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nın Vefa Buluşması'na katıldı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Teşkilatı üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Vefa Buluşması'nda gündem yaklaşan seçimler oldu. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı Vefa Buluşması'nda konuşan Başkan Tuna, 24 Haziran'da yapılacak seçimler konusunda gençlere tavsiyelerde bulundu. Gençlerin tavsiyelerini dikkatle dinlediği Başkan Tuna, "Çok çalışmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımızı ilk turda seçimlerden galip çıkarmamız lazım" dedi.

"Ülkemizin refahı ve huzuru için bu seçim çok önemli"

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin birlikte yapılacağını ve her iki seçimin de önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tuna, "İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemizin refahı ve huzuru için çalışacağız. Özellikle bu seçim ülkemizin refahı ve huzuru için çok önemli. Şimdi bazı arkadaşlarımız her seçim öncesi bu seçim önemli deniyor diyebilir. Evet, her seçim çok önemli ama bu seçim diğerlerinden çok daha önemli İnşallah ilk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın uyumlu çalışması için gerekli olan Milletvekili sayısını da yakalamamız gerekiyor. Bunun için de çok çalışacağız" diye konuştu.

Gençlerle bol bol sohbet eden Başkan Tuna, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları'nda 3 yıl ve daha fazla görev yapan gençlere de vefa plaketi verdi. - ANKARA