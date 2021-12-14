Başkan Tugay, duyarlı gençlerle buluştu

ÇELEBİ, KIRIKKALE (Bültenler) - Karşıyaka Belediyesi tarafından ilçede yaşayan ileri yaştaki vatandaşlara yönelik başlatılan dijital okuryazarlık ve İngilizce kurslarında eğitmen olarak görev alan Katip Çelebi Üniversitesi öğrencileri ile buluşan Başkan Tugay, duyarlılıkları sebebiyle gençleri tebrik etti. Kurslara gönüllü olarak katılan ve ileri yaştaki vatandaşlara banka işlemleri ve diğer dijital işlemlerinin yanı sıra sosyal medya kullanımında eğitim ve destek veren öğrencilere teşekkür eden Cemil Tugay, yaptıkları katkının önemine dikkat çekti. Baskan Tugay gençleri çevre konusunda gönüllü çalışmalar yapmaya da davet etti.

KURSLAR NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Çalışmalar Karşıyaka Belediyesi İleri Yaş Birimi ve Habitat Derneği iş birliğinde yürütülüyor. Eğitimlerde 65 yaş üstü vatandaşlara e-devlete nasıl gireceği, e-nabız uygulamasından sonuçlarını nasıl göreceği, dijital bankacılık uygulamaları ile nasıl işlem yapabilecekleri gibi hayatlarını kolaylaştıracak temel pratikler öğretiliyor. Eğitimler gönüllü üniversite gençleri tarafından gerçekleştiriliyor. Vatandaşların da oldukça ilgi gösterdiği kurslardan şu ana kadar 102 vatandaş yararlandı. Toplamda 520 kişinin hizmet aldığı merkezde çocuklara yönelik kurslar da bulunuyor.

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