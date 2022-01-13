Başkan Tugay'dan Karşıyaka maçına 6 otobüs!

Tugay, taraftarın maça giderken kullanması için 6 otobüs kaldırılacağını belirtti.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile 'Karşıyaka Medya' isimli taraftar grubu profili arasında geçen diyalog Karşıyaka camiasında kalpleri ısıttı. Hesaptan Başkan Tugay'ı etiketleyerek paylaşılan yazıda Pazar günü Bornova Stadı'nda oynanacak olan Karşıyaka-Esenler Erokspor futbol maçına eski, coşku dolu günlerdeki gibi taraftar otobüsü kaldırılması istendi.

DEPLASMANA GİDER GİBİ!

Taleplerini sosyal medya hesabından Başkan Tugay'a ileten taraftarlar şu ifadeleri kullandı: "Eski günlerdeki gibi taraftarımız Hergele Meydanı'nda toplansa, belediyemizin organize ettiği otobüslerle gidilse… Zaten uzak olan, şehrin içinde ev sahibi olduğumuz stada bile deplasmana gider gibi gitmenin üzüntüsünü yaşıyorken stada gitmemizi kolaylaştırmanızı rica eder desteklerinizi eksik etmemenizi temenni ederiz." Başkan Tugay yanıt vermekte gecikmedi, verdiği cevapta şunları söyledi: "Olur tabii arkadaşlar. Arkadaşlarla konuştum. 6 otobüs pazar günü saat 11.00'da Hergele'nin oradan kalkacak. Maç sonu aynı noktaya geri getirecek."

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