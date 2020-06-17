Başkan Trump'ın Polis Reformu Adımı Beklentileri Karşıladı mı?
ABD Başkanı Trump polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerin ardından polis reformu öngören kararnameyi imzaladı.
17.06.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:10
ABD Başkanı Trump polis şiddetinin protesto edildiği gösterilerin ardından polis reformu öngören kararnameyi imzaladı. Kararname aşırı güç kullanan polislere ilişkin veri tabanı oluşturulmasını öngörüyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise kararnameyi "yetersiz ve zayıf" bulduğunu söyledi
Kaynak: DailyMotion.com