Başkan Trump'ın Covid-19 danışmanı Fauci: ABD'de salgından dolayı 200 bin kişi hayatını kaybedebilir
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Koronavirüs, Dünya

Başkan Trump'ın Covid-19 danışmanı Fauci: ABD'de salgından dolayı 200 bin kişi hayatını kaybedebilir

ABD Başkanı Trump'ın Covid-19 danışmanı ve salgın hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, "Şu andaki tablo salgından dolayı hayatını kaybedeceklerin sayısının 100 ile 200 bin arasında olacağını gösteriyor" dedi.

30.03.2020 07:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 07:44
Başkan Trump'ın Covid-19 danışmanı Fauci: ABD'de salgından dolayı 200 bin kişi hayatını kaybedebilir

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Donald Trump'ın Covid 19 danışmanlarından salgın hastalıklar uzmanı Doktor Anthony Fauci koronavirüsün ülkede 200 bin kişinin ölümüne neden olabileceğini açıkladı.

Öngörülerde dikkatli olunmasının da altını çizen uzman, "Şu andaki tablo salgından dolayı hayatını kaybedeceklerin sayısının 100 ile 200 bin arasında olacağını gösteriyor" dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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