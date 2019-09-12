Başkan Trump'ın azledilmesi için kapsamlı çalışma düzenlemesi

Başkan Trump'ın azledilmesi için kapsamlı çalışma düzenlemesi

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin açılıp açılmamasına ilişkin Komite'ye kapsamlı şekilde çalışma imkanı veren bir düzenlemeyi kabul etti.

12.09.2019 20:00
Başkan Trump'ın azledilmesi için kapsamlı çalışma düzenlemesi

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin açılıp açılmamasına ilişkin Komite'ye kapsamlı şekilde çalışma imkanı veren bir düzenlemeyi kabul etti.


Demokratların çoğunluğu elinde tuttuğu ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nde yapılan ve 17'ye karşı 24 oyla kabul edilen düzenleme, Demokratların Trump'a karşı muhtemel bir azil sürecini resmi olarak kayda geçirdikleri ilk düzenleme oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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