Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı

Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bir kişi Başkan Donald Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump' adlı dev balonu bıçaklayarak patlattı.

10.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:01
Başkan Trump'ı protesto etmek için şişirilen 'Bebek Trump'a bıçaklı saldırı

Amerika'nın Alabama eyaletinde bir kişi Başkan 'ı protesto etmek için şişirilen ' Trump' adlı dev balonu bıçaklayarak patlattı.


Protesto balonuna bıçaklı saldırıda bulunan Hoyt Hutchinson adlı saldırganın gözaltına alındığı bildirildi. 32 yaşındaki kişinin böylesi bir saldırıyı neden işlediği açıklanmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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