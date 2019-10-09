Başkan Trump hakkındaki azil soruşturmasında bir diplomatın tanıklığına Beyaz Saray'dan engelleme
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın azli konusunda yürütülen soruşturmada Beyaz Saray Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'ın şahitlik etmesini engelledi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın azli konusunda Beyaz Saray ile Demokratlar arasındaki bilek güreşi sürüyor.
Son olarak Trump yönetimi, Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'a Trump'ın başkanlık görevinden azledilmesi konusunda sürdürülen soruşturmada Kongre'ye konuşmaması için talimat verdi. Euronews.com'da Görüntüle