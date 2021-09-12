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Başkan Tosun mezatta Bülbül aldı

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Başkan Tosun mezatta Bülbül aldı

Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2021-2022 Yılı sezonu hafta sonu dernek binasında yapılan mezatla başladı.

Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2021-2022 Yılı sezonu hafta sonu dernek binasında yapılan mezatla başladı. Sezon açılışına katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun, derneğe katkı amacıyla Hint Bülbülü alırken, Kakarik cinsi Papağanda Bin 500 TL ' ye satıldı.

Bandırma Kuşsevenler ve Yetiştiricileri Derneği 2021 - 2022 Yılı sezonu yapılan mezatla açıldı. Mezat'a Elektrikçiler Odası Başkanı Eyüp İle, Belediye Meclis Üyesi Harun Algül ve çok sayıda kuşsever katıldı

Bandırma Kuş Sevenler ve Yetiştiricileri Derneğinde açık artırma usulüyle satışa sunulan kuşlar kapış kapış satıldı. Mezata katılan Belediye Başkanı Tolga Tosun Hint Bülbülü satın aldı. Dernek üyesi kuşçuların ve meraklıların yoğun ilgi gösterdiği mezatta, 40 TL'den açık artırmaya çıkarılan kuşlar cinsine göre çeyrek ve tam altın fiyatında müşteri buluyor. 100'den fazla kişinin katıldığı etkinlikte, üyelerin ve diğer meraklıların ürettiği kanarya ve kafes kuşları açık artırma usulüyle satılıyor. Açık artırmaya çıkarılan kuşu en çok fiyat veren satın alıyor. Kuş sahibi satıştan kazandığı paranın yüzde 10'unu derneğe bağışlıyor. Mezatta açık arttırmayla Hint Bülbülü satın alan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yerel yönetim olarak ilçedeki tüm STK'ların yanlarında olduklarını söyledi. Mezatın sonunda Kakariki türü Papağan bin 500 TL 'ye satıldı. - BALIKESİR

Başkan Tosun mezatta Bülbül aldı

Başkan Tosun mezatta Bülbül aldı

Başkan Tosun mezatta Bülbül aldı

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Haber: Başkan Tosun mezatta Bülbül aldı - Haberler
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