Başkan Toruntay'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin Yıl Dönümü Mesajı
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, “Ankaramıza gelişinin yıl dönümü olması vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.
Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Ankaramıza gelişinin yıl dönümü olması vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.
HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Taşıma-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98. yıl dönümü olması sebebiyle bir mesaj yayımladı. Toruntay mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gerçekleştirilen milli kongre sonrasında Ankara'ya gelmesi ve bağımsızlık mücadelemizin merkezi olarak Ankara'yı seçmesi, istiklal mücadelemizin dönüm noktalarından biri olmuştur. 27 Aralık 1919 günü Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Ankaralılar, Cumhuriyet'e doğru yürünen yolda imkansızlıklara karşı verilen mücadeleye her zaman sahip çıkmış ve destek vermiştir. Ankaramız aziz milletimizin; iradesinin, azminin ve kararlılığının simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine de ev sahipliği yapmış ve sonrasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkenti olmuştur. Bu itibarla, Ankaramıza gelişinin yıl dönümü olması vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA