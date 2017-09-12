Başkan Toru'dan Teşekkür
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, önceki akşam düzenledikleri 'MİRAS' adlı görsel şölene gösterilen ilgi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı.
Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin farklı bir formatta tanıtımı nedeniyle düzenledikleri MİRAS adlı görsel şölenin büyük beğeni topladığını kaydeden Başkan Toru, "Tarihi şehir merkezlerimizde ve kentsel dönüşüm çalışmalarında rol model olacak bir çalışmayı ortaya koymamızda destek olan; teşrifleri ile bizleri onurlandıran, destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki ve Bakanlık çalışanlarına, bölgenin ihyasında birlikte çalışmaya devam edeceğimiz, bu organizasyonda bize destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Numan Kurtulmuş'a, ayrıca programın Genel Sanat Yönetmeni olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Selim Tokaç ve Bakanlık çalışanlarına, programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ahmet Sorgun, Konya Valimiz Sayın Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekillerimiz, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, AK Parti Konya İl Başkanımız Sayın Musa Arat, AK Parti Meram İlçe Başkanımız Sayın Abdülkadir Özöğür ve ilçe teşkilatı, AK Parti Karatay ve Selçuklu İlçe Başkanlarımız ve diğer teşkilat mensuplarımız, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, diğer protokol üyeleri ve tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca programın kamuoyuna duyurulması noktasında büyük rol oynayan gazeteci ve köşe yazarlarımıza, sosyal medyada projemize büyük destek veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.