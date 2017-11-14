Başkan Toru, Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçede ulaşım ağını rahatlatacak yeni arterler kazandırıyor.



Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen yol düzenleme ve asfalt serimi çalışmalarını denetledi.



Fen işleri çalışmalarında her yıl rekor kırdıklarını vurgulayan Başkan Toru, "Bölgemizdeki imar yollarının genişletilmesi, stabilize ve asfaltlama çalışmaları, göreve geldiğimiz günden bugüne kadar her yıl kendi rekorumuzu kırarak devam etti. Bu yıl, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yaptığımız yol genişletme çalışmaları, parke bordür ve asfaltlama çalışmalarının daha da üzerine çıkarak sezonu kapatıyoruz" dedi.



"Yeni akslar kazandırıyoruz"



Meram bölgesinde önemli akslarda yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Toru, şunları söyledi: "Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan biri de; Seydişehir - Antalya Çevre Yolundan başlayarak Yorgancı Caddesi'ne bağlanan bir aks olan Harmancık Caddesi, Harmancık Sokak ve Kazanbendi Sokak olarak belirlenen güzergahı Yorgancı Caddesi'ne bağlayan yoldaki çalışmamız. Toplamda 5 kilometrelik güzergahta elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz altyapıları yenilendi. Bu yollar otobüslerin yan yana geçemeyeceği dar yollardı. KOSKİ ile birlikte arkları yer altına alarak kanalları kapattık. ve şu anda parke bordür çalışmalarını tamamlayarak asfalt serimine geçmiş durumdayız. Şu anda 1.7 kilometrelik bir kısımda çalışmamız devam ediyor. Toplam 5 kilometre uzunluğundaki bu aksın hizmete açılmasıyla birlikte ilçemizin kuzey güney bağlantıları noktasında bir ana aks daha trafiğe açılmış olacak."



"Yaz boyu 5 finisherle asfalt döktük"



5 kilometrelik aks boyunca temel altyapı hizmetlerini veren, su ve kanalizasyon altyapısını yenileyen KOSKİ Genel Müdürlüğü ve çalışanlarına da teşekkür eden Toru, "Şu anda vatandaşlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çünkü burası yıllardır dar bir aks olarak gerek toplu ulaşım ve vatandaşımızın ulaşımı noktasında gerekse altyapı hizmetleri noktasında hizmet almamış bir bölgeydi. Şu anda hem yolları genişletilmesi hem de arkların kapatılması, altyapısının yenilenmesi ve asfalt serimiyle birlikte aynı anda pek çok mağduriyet giderilmiş oldu. Yeni bir aksı da Meram'a kazandırmış olduk. Çevre yolundan Yorgancı Caddesi'ne bağlan bu aksın Meram ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Meram bölgesinde çalışmalarımız var hızıyla devam ediyor. Özellikle altyapı ve asfalt noktasında aynı günde 5 ayrı finisher ile asfalt serimimiz neticesinde Konya merkezde rekor kırdık. Ülke genelinde belediyeler genellikle tek finisher ile çalışırken biz belediye olarak tüm imkanları seferber ederek yaz boyunca 5 fihisherle sahada asfalt döktük. Bu da Meram'ın farkı ve gücüdür. Çalışan tüm ekiplerimize de teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da, çalışmalar esnasında gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KONYA