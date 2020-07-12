Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.

Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor
12.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:08

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra vatandaşlarla buluşmaya da devam ediyor.

Her fırsatta Altınordulu vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Başkan Tören, gittiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan ilgi ve destek görüyor. Altınordu'yu karış karış gezmeyi sürdüren ve her gün mutlaka ya şehir merkezinde bir caddede, sokakta, esnaf ziyaretinin yanında kırsal mahallelerde olan Başkan Tören, hafta sonu gerçekleştirdiği Osmaniye, Yaraşlı ve Oğmaca mahalle ziyaretleriyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Büyüklerimizi yerinde ziyaret etmek, mahallelerimizin var olan sorunlarını yerinde dinlemek, yapılan hizmetleri görmek, eksik kalanları tamamlamak, belki bugüne kadar düşünmediğimiz ama ortaya çıkan ihtiyaca göre düşünmemiz gereken yeni hizmetler noktasında mahallelerimizin muhtarları ve mahalle sakinlerinin beklentilerini taleplerini dinlemek üzere rutin olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mahallelerde karşılaştığı birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan son derece mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tören, "Mütevazı oldukça yaşanmaya değer şehirler kurabiliriz. Biz göreve geldiğimiz ilk gün 'Değişmeyeceğiz, ulaşılamaz olmayacağız, milletin adamı olacağız, kibirlenmeyeceğiz, hiç kimseyi ötekileştirmeden kuşatıcı ve kapsayıcı siyaset dili ve anlayışıyla gönül belediyeciliğinin gereğini nizasız fasılasız ayrımsız yapacağız' demiştik. Allah'a hamdolsun ki sözlerimizde mahcup olmadık" dedi.

Tüm şehre eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehri hedeflerine ulaştırıncaya kadar oturmayacağız, durmayacağız gece-gündüz çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. 'Bütün şehir eşit hizmet' anlayışımızla 92 mahallemizin sorunlarını kaynakları etkin ve verimli kullanarak doğru planlama ve kalıcı adımlar atarak bir bir çözmeye, insanlarımızın sıkıntı ve beklentilerine dokunmaya çözüm üretmeye devam edeceğiz."

Başkan Tören ziyaretlerinde, mahallelerde bulunan yaşlı ve engellilere özel ilgi gösterirken, şehit ailelerini ve gazileri de hiç yalnız bırakmıyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 3. Sayfa
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti Güncel
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı Yaşam
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Düğünde maganda kurşunu üç kişi yaralandı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Twitter'dan 'ücretli üyelik' için ilk adım atıldı
Twitter'dan "ücretli üyelik" için ilk adım atıldı
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
Yalova'da sahil kenarındaki mahalleye giriş için 5 TL ücret alınıyor
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Hüseyin Filiz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Reynmen Kemal Sunal Aybüke Pusat Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Fatih Terim İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: Başkan Tören halkla buluşmaya devam ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 16:38:43. #1.15#
title