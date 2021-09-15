Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlenen halk günü buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor.

Ordu'nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her ay düzenlenen halk günü buluşmaları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Tören, görüşme taleplerini bekletmemek adına her ay gerçekleştirdiği halk günü buluşmalarını sürdürüyor. Vatandaşların, talep ve beklentilerini dinleyerek, sorunlarını çözüm bulmak adına bu etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Tören, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da vatandaşlara bilgiler veriyor.

Halk günü buluşma toplantısında hem kırsal, hem de şehir merkezinde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Bu şehre bir sözümüz var. Bu şehrin bir kuruşuna dahi halel getirmemek adına bir sorumluluğumuz var. Bir lira borç almamış, bir lira faiz kullanmamış bir lira kredi çekmemiş ama 30 aydır bu şehrin öncelikli yatırımları konusunda da bir dakika durmamış bir belediye ve onun başkanı sıfatı ile meclisim ve yönetimin adına sizlere sesleniyorum. Allah'ın izni ile bu şehrin hem entelektüel sermayesi, hem beşeri sermayesi hem kaynakları, bu şehrin gelişimine refahına kalkınmasına dengeli büyümesine yetecek potansiyeli barındırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Aşkın Tören toplantıda katılımcılara yapılan, devam eden ve yapılacak olan çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı, vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyerek çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Halk günü buluşmasına katılanların tamamına hijyen paketi de hediye edildi. - ORDU

Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor

Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca
Magazin Gülşen Yeşim Salkım Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Tören, halk buluşmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 16:41:45. #1.11#