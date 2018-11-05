Başkan Toprak: "Roman Kültürü'nü Yerinde Koruyacağız"

Uluslararası Romanların Milenyumu Konferansı 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da yapıldı. Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonun düzenlediği etkinlik; Uluslararası Roman Dernekleri, Türkiye'de faaliyet gösteren Roman STK temsilcileri, yurtdışından konuk ve alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Marmara Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Sinan Karaca Öztürk, kültürümüzün değerinin ve tarihsel gelişiminin tartışılacağı bu güzel konferans için tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu. Sempozyumun onur konuklarından olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı "Osmanlı İmparatorluğu'nda Romanlar" adlı konuşmasından romanların kökenleri ve tarihteki önemini vurguladı.

"Roman Kültürü'nü yerinde koruyacağız"

Konferansa katılan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ise konuşmasında; Toplumumuzun en güzel renklerinden biri olan Roman kültürünün korunması ve yaşatılmasının önemini vurguladı, kentsel dönüşümle yerlerinden göç ettirilmelerine karşı olduklarını, yerinde dönüşümle herkes için fırsat eşitliği yaratılması konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Başkan Benli; Roman Entolojisi hakkında önemli çalışmaları olan Bilim insanı Prof. Dr. Habil Hristo Kyuchokov'a ise Roman etnik yapısında ki önemli çalışmaları için teşekkürlerini sundu.

"Kültürümüz yok olmasın"

Konferansa katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Roman İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve 26'ncı Dönem İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi; Uzun Köprü ve Silivri Belediye Başkanları; konuşmalarında Roman Kültürünün Kentsel Dönüşüm ile göç zorlandığını ettirildiğini ve buna izin vermeyeceklerini söylediler.

Kapanış Avcılar'da

Uluslararası Romanların Milenyumu Konferansı'nın kapanış yemeğinde akademisyen ve diğer katılımcıları Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli Avcılar'da misafir etti. Benli; Düzenlenen bu konferans da yapılan çalışmaların Roman vatandaşlarımızın hayatına pozitif katkı sunacağını ve kültürlerinin bir mozaik halinde gelecek yıllara taşınacağını söyledi. - İSTANBUL