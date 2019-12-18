Başkan Topaloğlu Ukrayna Antalya Konsolosu Khomenko ile bir araya geldi

18.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:59

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ukrayna Antalya Konsolosu Wiacheslav Khomenko'ya nezaket ziyaretinde bulundu.



Dostluk ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri pekiştirmek amacıyla Khomenko'yu ziyaret eden Başkan Necati Topaloğlu, "Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'e çok sayıda Ukraynalı misafir geliyor. İki ülke arasında kuvvetli bir dostluk bağı var. Bu dostluğumuzu pekiştirmek için yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı Wiacheslav Khomenko'ya teşekkür ediyorum" dedi.



Konsolos Khomenko da Kemer'in Ukraynalılar için önemli olduğunu belirterek, "Ukraynalılar Kemer'i çok seviyor. Kemer'in doğası ve havasını çok seviyorlar. Kemer Belediyesi ile yapılacak projelerimiz var. Bunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Başkan Necati Topaloğlu'na ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA