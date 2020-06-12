HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira"

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır" dedi.

Başkan Topaloğlu:
12.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:17

Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu, "Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır" dedi.

Kemer Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında yapıldı. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı öncesi meclis üyelerini bilgilendiren Belediye Başkanı Topaloğlu, pandemi dolayısıyla mart ve nisan aylarında gönderilen genelge ile meclis toplantılarının yapılamadığını hatırlatarak, daha sonraki genelge ile korona virüse karşı alınan tedbirlerle olağan meclis toplantısını yaptıklarını söyledi. Pandemi sürecinde Kemer Kaymakamlığı ve Kemer Belediyesi olarak üzerilerine düşen görevleri yaptıklarını belirten Topaloğlu, bu süreçte belediye olarak günlük yaklaşık 4 bin 200 maske ürettiklerini kaydetti. Tasarruf yapmadan bir yere gelinemeyeceğinin altını çizen Topaloğlu, "Geçen dönemde 14 aylık süre ile bizim dönemimizdeki 14 aylık sürede sadece belediye başkanının yaptığı temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin liradır. Uzun zamandır Beldibi mahallesinin imar planı yoktu. 2500'lik, 1000'lik ve 5000'lik planları askıya çıktı. Bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müdürleri ile sıkı bir görüşme sonucu planlar askıya çıktı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah itirazlar bittikten sonra 18 uygulamasına geçilir ve Beldibi hak ettiği hizmeti almaya başlar" diye konuştu.

Kemer'de Almanya pazarının canlanması

Belediyenin gelirleri arasında yer alan katı ve evsel atık ücretlerinin ikinci taksitinin alınmaması ve pandemi nedeniyle belediyenin kira aldığı iş yerlerinden kira alınmamasının değerlendirilmesi önergeleri oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Kemer'in turizmi için Almanya pazarının destinasyona dönüştürülmesi ve Kemer'i Almanya'da daha güçlü konumlandırmak için her yıl Mayıs ayında Türk-Alman Dostluk Haftası düzenlenmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve turizmin duayenlerinden Hüseyin Baraner, önerge ile mecliste bir konuşma yaparak, Kemer'de Almanya pazarının canlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kemer'de kurulan giyim pazarına giriş için başvuran kişilerin sayısının yeniden görüşülmesi önergesi oy birliği ile kabul edildi. Meclis üyesi Hasan Ali Acar'ın Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği üyeliğine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından da aynı birliği üye seçilmesinden dolayı yeniden üye seçimi yapılması oy birliği ile kabul edildi ve meclis üyesi Emrah Ayhan yapılan gizli oyla yeni olarak belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Ekonomi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Ekonomi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Ekonomi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Ekonomi
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Ekonomi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Ekonomi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Muş Leyla Güven Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Ajda Pekkan Fatma Girik Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ankara Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Topaloğlu: "Temsil ağırlama giderlerinden yapılan tasarruf 6 milyon 53 bin lira" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 19:15:45. #1.14#
title