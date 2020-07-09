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Başkan Topaloğlu: " Projemizde var kasamızda paramız da var"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Topaloğlu: 'Projemizde var kasamızda paramız da var
09.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:42

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan basın toplantı öncesi basın mensuplarına Kemer'deki gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Topaloğlu, " Tasarrufla başladık ve devam ediyoruz. Personelimizin maaşları ve ikramiyeli gününde yatıyor. Kemer Belediyesi fakir değil zengin bir belediyedir. Kasamızda da paramız var. Pandemi sürecinde Kemer belediyesinin üzerine düşen görevi yerine getirdi" dedi.

Topaloğlu, pandemi sürecinde esnafında zor durumda olduğunu belirterek, esnafa her zaman kir konusunda destek olduklarını söyledi.

Yaklaşık 15 aydır belediyeyi yönettiklerini hatırlatan Başkan Topaloğlu, 15 aylık süre zarfında yeme içme ve eğlence alanlarından önceki döneme göre geride olduklarının altını çizdi.

Kındılçeşme park alanı genişleyecek

Yeme içme ve eğlence haricinde tüm yapılan hizmetlerde çok ilerde olduklarına vurgu yapan Başkanımız Topaloğlu, "Tasarrufla başladık ve devam ediyoruz. 15 ayda temsil ağırlama giderlerine bakıldığı zaman, bir önceki döneme göre 6 milyon 53 bin lira tasarruf sağlamışız. Kındılçeşme Kamp Alanını yeniden düzenleyerek halkımıza kazandırdık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerimiz var. Önümüzdeki dönemlerde bu alanı daha fazla büyüteceğiz ve Kemer halkının daha rahat nefes almasını sağlayacağız." dedi.

Beldibi Mahallesinin imar planlarının askıdan indiğine de değinen Topaloğlu, şu anda itirazların değerlendirildiğini ve en kısa zamanda çözüme kavuşarak Beldibi'ne hizmetleri götürmeye başlayacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Lise Caddesinin düzenleme çalışmalarının bittiğini belirterek, "Caddemizdeki mezberelik görünümlü dükkanlar daha modern bir görünüme kavuştu. Kuzdere mahallesinde Kemer'in ilk kapalı pazar yerinde sona yaklaşılıyor. Atatürk Parkında da çalışmalara başlıyoruz. Bu saydığım ihalelerin toplam bedeli 13 milyon lira. Bunun yanı sıra Göynük Kurtuluş Caddesi, Kuğulu Park, dünyaca ünlü Ayışığı Koyuna giden yolun içler acısı haldeki halini yeniden düzenleyerek sıcak asfaltla kapladık. Ahmet Erkal Spor Tesislerinde daha önce gazino olarak kullanılan binayı eğitim yuvasına dönüştürdük. 20 temmuzda lise öğrencilerini üniversiteye hazırlamaya başlıyoruz. Lise öğrencilerini bu yıl da ücretsiz olarak taşıyacağız. Geçen sene olduğu gibi 7 bin öğrencinin kırtasiye malzemelerini hazırlıyoruz. Milli Eğitim' desteklerimizde aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Yıllardır denize ulaşmakta sıkıntı yaşayan halkın derdine derman olduklarını da ifade eden Topaloğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Olbia Park olarak bilinen Mustafa Ertuğrul Aker Parkındaki tüm yapıları yıktık ve yeniden düzenleyerek halkımızın kullanımına açtık. Buradaki kafeyi belediyemiz çalışıyor. Sahil kısmında yaklaşık 300 şemsiyemiz ve şezlong var. Sahilde tekrar düzenleme yaparak alanı genişlettik. Artık Kemer halkının rahatça denize girebileceği bir alan var. Halkımız burayı çok beğendi ve çok mutlular. Tekirovada mahallesindeki Amara yeniden düzenledik ve halımıza kazandırdık. Bu yolu karanlıktan aydınlığa kavuşturduk."

Yaptıklarımız ortada

Belediye Başkanı Topaloğlu, 15 aylık süre zarfında yaptıkları hizmetler hakkında bilgiler paylaşarak "Bu zaman zarfında 30 bin 92 metrekare kaldırım, 43 bin 705 metrekare parke taşı, 3 bin 291 metrekare yağmur suyu drenaj hattı yaptık. Buna bağlı olarak 31 bin 744 metrekare sıcak asfalt dökmüşüz. Bu zaman zarfında vinç, ekskavatör, 3 adet çöp aracı ve çöp süpürme araçlarının yenilenmesini yaptık. Bunlara ödediğimiz para 4 milyon 230 bin lira. Bunun yanı sıra emekli olanlara ve işten ayrılanlara ödediğimiz tazminatların toplamı 4 milyon 100 bin lira. Personelimizin maaşları ve ikramiyeli gününde yatıyor. Kemer Belediyesi fakir değil zengin bir belediyedir. Kasamızda da paramız var." ifadelerine yer verdi.

Topaloğlu, son zamanlarda sosyal medyadan belediyeyi ve kendisini belgesiz ve kanıtı olmadan eleştirenlere de cevap vererek, bu kişiler hakkında ilk ve son defa cevap verdiğini ve elinde belge olanın savcılığa giderek şikayet edebileceğine değindi. Topaloğlu, daha sonra basın mensuplarının Kemer ile ilgili sorularını cevapladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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