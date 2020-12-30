Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa

30.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:17
Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa

Korona virüsü (Kovid-19) sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlıkçılara çiçek takdim etti.

Korona virüsü (Kovid-19) sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlıkçılara çiçek takdim etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yeni tip korona virüsü salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanları ile sohbet edip, dertlerini dinleyen Topaloğlu, yeni yılın tüm insanlık adına huzurlu, sağlıklı ve barış içerisinde geçmesini diledi.

Sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Başkan Topaloğlu, "Salgının en başından bu güne kadar tüm dünyaya örnek oldunuz. Mesleki başarılarınız ve yeteneklerinizin yanı sıra, insanı ve vicdani meziyetleriniz herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakarca alilerinizden, sevdiklerinizden birçok şeyden feragat ederek yerine getirdiniz, getirmeye de devam ediyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlere minnettarız. 2021 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bu zor günleri hep beraber aşacağız inşallah" dedi.

Başkan Topaloğlu sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. - SAMSUN

Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa
Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa
Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa
Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Seyit Torun Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:39:11. #1.15#
title