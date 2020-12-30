Başkan Topaloğlu'ndan sağlıkçılara vefa

Korona virüsü (Kovid-19) sürecinde büyük bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, sağlıkçılara çiçek takdim etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yeni tip korona virüsü salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık çalışanları ile sohbet edip, dertlerini dinleyen Topaloğlu, yeni yılın tüm insanlık adına huzurlu, sağlıklı ve barış içerisinde geçmesini diledi.

Sağlık çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Başkan Topaloğlu, "Salgının en başından bu güne kadar tüm dünyaya örnek oldunuz. Mesleki başarılarınız ve yeteneklerinizin yanı sıra, insanı ve vicdani meziyetleriniz herkes tarafından takdir edildi. Bu süreçte üzerinize düşen görevi özverili ve fedakarca alilerinizden, sevdiklerinizden birçok şeyden feragat ederek yerine getirdiniz, getirmeye de devam ediyorsunuz. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlere minnettarız. 2021 yılının ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bu zor günleri hep beraber aşacağız inşallah" dedi.

Başkan Topaloğlu sağlık çalışanlarına çiçek takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı