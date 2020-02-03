Başkan Topaloğlu'ndan mezun olacak öğrencilere yarıyıl hediyesi

03.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:31

Kemer Belediyesi tarafından ilçedeki mezun olacak öğrencilerin yarıyıl tatilinde iyi vakit geçirmeleri ve motive olmaları amacıyla Olympos Teleferik ile Antalya Aquarium'a gezi düzenlendi.



"Eğitim varsa gelecek var" sloganıyla yola çıkan ve eğitim alanında verdiği hizmetlerden dolayı adından sıkça söz ettiren Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, karne hediyesi olarak mezun olacak öğrencilere verdiği sözü yerine getirdi. Beldibi, Tekirova, Arslanbucak, Göynük, Çamyuva ve Kemer'den mezun olacak olan öğrencilerin katılım sağladığı gezide ulaşım Kemer Belediyesi tarafından sağlandı. Olympos Teleferik gezisine katılım sağlayan öğrenciler, gönüllerince eğlenerek, derslerin yoğunluğunun stresini üzerilerinden attı. Aralarında ilk defa Tahtalı Dağı'na çıkanlarında bulunduğu öğrenciler, tatili en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı. Zirvede karın tadını çıkaran öğrenciler, gönüllerince eğlenerek, bu imkanı sağlayan Başkan Topaloğlu'na teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.



Mezun olacak öğrencilerin bir diğer sömestr hediyesi de Antalya'daki Akvaryum oldu. Düzenlenen geziye katılan öğrenciler gönüllerince bir gün geçirme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliği ile dünyanın en büyük tünel akvaryumunun sergilendiği Antalya Akvaryum'da, pek çok değişik deniz canlısını inceleme ve yakından görme fırsatı elde etti. Öğrenciler ve velileri Başkan Topaloğlu'nun sunduğu bu imkanlar için kendisine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.



Kendisi de eğitimci olan Başkan Topaloğlu, sosyal belediyecilik konusunda hızlandırılmış çalışmalar yapıldığını ve bu çalışmaların temelinde geleceğin parlayan yıldızları olan çocuklara hizmetin öncelikli olduğunu belirtti. Topaloğlu, "Bizler bu yola 'Eğitim varsa gelecek var' anlayışı ile çıktık ve bu doğrultuda ilerlemeyi hedefliyoruz, değerli öğrencilerimize yarıyıl tatili sonrasında ikinci dönem derslerinde başarılar ve zihin açıklığı diliyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA