Başkan Topaloğlu Lise caddesindeki çalışmaları inceledi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in en önemli caddelerinden Lise Caddesindeki çalışmaları inceledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in en önemli caddelerinden Lise Caddesindeki çalışmaları inceledi.

Cadde üzerindeki Kemer Belediyesine ait dükkanların çatı ve dış cephe düzenleme çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile inceleyen Başkan Topaloğlu, gelinen son nokta hakkında fen işleri müdürü Baki Yalın'dan da bilgi aldı. Cadde, çalışmaların tamamlanmasının ardından daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Merkez mahallesi 34 adada bulunan 2020/45668 ihale kayıt numarası ile 488 bin lira bedel ile ihale edilen, belediyeye ait dükkanların çatı yapımı ve dış cephe kaplama çalışmaları kapsamında, bütün çatılar, profil karkas, osb, membran ve ondolin ile kaplanarak çatıların izolasyonu yapılacak.

Gün ısı gibi tesisatlar için çatı platformu yapılacak

Başkan Topaloğlu, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, "Lise caddesinde çalışmalarımız son hızıyla sürüyor. Ekiplerimiz, Korona virüse karşı hem tedbir alıyor hem de halkımıza hizmete devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, klima, anten ve gün ısı gibi tesisatlar için çatı platformu yapılacak. Zeminde ise kolonlar andezit ile kaplanacak ve wallwasher ile aydınlatma sağlanacak. Portik alan ve basamaklar mermer kaplama, boya ve sıva tamiratları yapılacak" dedi.

Cephede ahşap görünümlü güneş kırıcıları ve alüminyüm kompozit kaplama ile sıva tamiratları yapılıp boyama işlemlerinin de yapılacağını anlatan Topaloğlu, "Portik alan aydınlatılacak. Tüm dükkanlara tek tip standart ahşap görünümlü alüminyum tabela altlığı inşa edilecek. Bütün çalışmalarımız tamamlanınca Kemer'e yakışan bir cadde olacak. Kemer artık çıta yükseltmeye başlıyor. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

Topaloğlu, Korona virüs tedbirleri kapsamında da belediye ekiplerinin sahada hummalı şekilde çalışmaya devam ettiklerini ve halkımızdan evlerinde kalmalarını istediklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA