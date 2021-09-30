Başkan Topaloğlu: 'Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz' - Haberler Ekonomi
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Başkan Topaloğlu: "Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Topaloğlu:

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmcilerle 'Bizim sokak' toplantısına katıldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmcilerle 'Bizim sokak' toplantısına katıldı.

Göynük Belediye Başkanlığı zamanında da yaptığı 'Bizim sokak' toplantısına, Başkan Topaloğlu'nun yanı sıra Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya ve turizmciler katıldı.

Göynük mahallesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Kemer yapılacak olan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Kemer tanıtımına katkı sağlayan ve bu sene 12'ncisi düzenlenecek olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ve daha sonra yapılacak Blogger Festivali hakkında konuşuldu.Başkan Topaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, geçene seneye göre bu yıl iyi bir turizm sezonu geçirdiklerini söyledi. Yaz aylarında Türkiye genelinde afetler yaşandığını hatırlatan Topaloğlu, "Ülkemizde yangınlar, seller ve trafik kazaları yaşadık. Otelci arkadaşlarımız Kemer'de yangın nöbeti tutan gönüllülerin kumanyalarını karşıladı. Kemer Belediyesi olarak biz de yakıt masraflarını karşıladık. Çok şükür bölgemizde büyük bir yangın olmadı" dedi.

"Ambalaj atıklar geç alınıyor"

Kemer Belediyesi olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Topaloğlu, "Bizim en büyük sorunlarımızdan biri ambalaj atıklarının geç alınması konusu. Ambalaj atıklarını Kemer Belediyesi olarak biz toplamıyoruz. İhaleye verdik. Bu konuda gereken yapılıyor. Kemer 1 girişindeki köprüyü düzenleyerek ülkelerin bayraklarını koyacağız. Zabıta müdürlüğünün oradaki binayı müzeye çeviriyoruz. Ana okulundan 8'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini karşıladık. Bin 250 lise öğrencisini ücretsiz biz taşıyoruz. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde anlaştığımız 11 öğretmenle üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs veriyoruz. Turizmcilerin desteği ile üniversite öğrencilerine eğitim yardımı adı altında belli bir para vereceğiz. 28 Ekim'de Serdar Ortaç, 29 Ekim'de Haluk Levent Kemer'de bir konser verecek" diye konuştu.

"Önemli olan Kemer'in tanıtımı"

Topaloğlu, Kemer tanıtımı için Sea To Sky yarışlarının çok önemli olduğuna değinerek, "Yarışlara Kemer Belediyesi olarak destek veriyoruz. Blogger Festivali de yapacağız. Festivale gereken desteği vereceğiz. Bunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. KETAV ve KETOB ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Ortak kararlar alarak Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu: Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz

Başkan Topaloğlu: Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz

Başkan Topaloğlu: Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Başkan Topaloğlu: 'Kemer'i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz' - Haberler Ekonomi
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