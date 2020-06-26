Başkan Topaloğlu esnaf ve vatandaşın problemlerini dinledi
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Başkan Topaloğlu esnaf ve vatandaşın problemlerini dinledi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük, Arslanbucak, Kuzdere mahalleleri ile ilçe merkezinde esnafa ve vatandaşla buluşarak sorunlarını dinledi.

Başkan Topaloğlu esnaf ve vatandaşın problemlerini dinledi
26.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:55

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Göynük, Arslanbucak, Kuzdere mahalleleri ile ilçe merkezinde esnafa ve vatandaşla buluşarak sorunlarını dinledi.

Belediye olarak her zaman Kemer halkına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Topaloğlu, dünyanın ve Türkiye'nin geçtiği zorlu pandemi sürecini de hep birlikte atlatacaklarına inandıklarını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşası bitmek üzere olan Kemer Cumhuriyet Meydanı'ndaki işçileri de ziyaret eden Topaloğlu, meydanın yapımında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Topaloğlu, daha sonra Kemer'in önemli otelleri arasında yer alan Kemer Akra Barut Otel'in bu yılki turizm sezonunun açılışına katıldı.

Pandemi sürecinde turizme ve Kemer'e gelen misafirlere en iyi hizmeti vermek için çalışan Akra Barut çalışanlarına teşekkür eden Başkan Topaloğlu, yeni turizm sezonunun hayırlı olmasını diledi.

Topaloğlu'na ziyaretleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve belediye meclis üyesi Mustafa Bilici de eşlik etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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