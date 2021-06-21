Başkan Topaloğlu: "Bu yıl Antalya'ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz"
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Başkan Topaloğlu: "Bu yıl Antalya'ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz"

Başkan Topaloğlu: 'Bu yıl Antalya'ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya'ya yaklaşık 6 milyon turist beklendiğini ve bunun yaklaşık 4 milyonunu Kemer'de ağırlamaya talip olduklarını söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya'ya yaklaşık 6 milyon turist beklendiğini ve bunun yaklaşık 4 milyonunu Kemer'de ağırlamaya talip olduklarını söyledi.

Rusya'nın uçak seferlerini başlatmasının ardından yaptığı açıklamada bu sene zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, Rusya'nın uçak seferlerini başlatmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Rusya'nın aldığı karar sonrası esnaf ve turizmcinin yüzünün gülmeye başladığına değinen Topaloğlu, "Artık insanlar da sıkıldı ve tatile çıkmak istiyor. Kemer'e "Küçük Moskova" diyorlar. Herkesin düşüncesi iyi bir turizm sezonu geçireceğimiz yönünde. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü Göynük'te otel açılışına katıldı. Orada Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme gerçekleştirdim. Bakan Ersoy, turizmin bu sene daha iyi olacağını iletti. Fransa ve Almanya'dan da iyi haberler aldıklarını kaydetti. Esnafın kepenk açma kapama saatlerinin esnetilmesi konusunu da kendilerine ilettim. Birden olmaz kademeli olarak yapacaklarını söyledi. Bilim kurulunun toplantısı sonrası bir açıklama yapılacağını belirtti" diye konuştu.

"Kemer'e yaklaşık 4 milyon misafir bekliyoruz"

Kemer Belediyesi olarak turizm sezonuna hazır olduklarını ve hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Başkan Topaloğlu, "Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum. Aşıların yapılması çok iyi. Günde 1 milyon aşı yapılması bizim için bir kazanç. Biz aşıya rağmen tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Çünkü İngiltere varyantı var. Çok hızlı yayılıyor. Bu handikapa yakalanmamak için tedbirlerimizi bırakmıyoruz. Antalya'ya yaklaşık 6 milyon turist bekliyoruz. Bunun yaklaşık 4 milyonu Kemer'e gelir. Geçen sene turizm yokken bile 2,5 ayda 1 milyon 300 bin misafir ağırladık. Kemer olarak daha rahatız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu: 'Bu yıl Antalya'ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz'
Başkan Topaloğlu: 'Bu yıl Antalya'ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Topaloğlu: "Bu yıl Antalya'ya gelmesi beklenen 6 milyon turistin 4 milyonunu ağırlamaya talibiz" - Haberler Ekonomi
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