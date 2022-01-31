Başkan Topaloğlu: "2022 turizmde Türkiye için altın yıl olabilir"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, geçen hafta gittiği Ukrayna'nın Lviv şehrindeki ziyaretleri değerlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkmazsa Türkiye'de turizmin daha iyi olacağını belirten Topaloğlu, "Savaş çıkmazsa 2022 yılı turizm anlamında Türkiye için altın yıl olabilir" dedi.

"Geçen sene 220 bin kişi geldi"

Geçen hafta yaklaşık 4 gün boyunca Ukrayna'da birtakım ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, Ukrayna'da çok güzel ağırlandıklarını anlattı. Kemer'in kardeş belediyesi Truskavets Belediyesini de ziyaret ettiklerine işaret eden Başkan Topaloğlu, "Kemer nasıl deniz, kum, güneş ve doğa turizmi yapıyorsak onlar da sağlık turizmi yapıyor. Rusya'nın komünizm döneminden gelen bir senatoryumları var. Oradan gelen bir alışkanlık var. Senatoryumdaki tedavi merkezileri devam ediyor. Sağlık turizmi kapsamında geçen sene buraya 220 bin kişi gelmiş" dedi.

"Turizm için altın yıl"

Truskavets'e sağlık turizmi anlamında daha çok ABD, Polonya, Afganistan, Kırgızistan ve diğer ülkelerden turistlerin geldiğini anlatan Topaloğlu, "İrili ufaklı 90 tane pansiyon tarzı işletmeler var. Gelişmeye aç olan bir yer. Orada, bölgenin milletvekilleri ve turizmcileriyle görüşme yaptık. Kendilerini Kemer'e davet ettik. Güzel ve olumlu bir görüşme yaptık. Arkasından Lviv Valisini ziyaret ettik. Vali beyin "Dünyanın en iyi yeri Kemer, her yıl gidiyorum." demesi bizim için çok önemliydi. Kendilerini ilçemize davet ettik. Lviv Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Genel Sekreterini ziyaret ettik. Onların tek tedirginlikleri Rusya ile Ukrayna arasında savaş çıkması. Savaş çıkmazsa 2022 yılı turizm anlamında Türkiye için altın yıl olabilir" diye konuştu. - ANTALYA