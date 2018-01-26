Başkan Tonguç'tan Afrin İçin Birlik Beraberlik Vurgusu

AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na tüm kesimlerin ortak destek vermesi gerektiğini belirterek, "Söz konusu olan vatandır. Vatanın söz konusu olduğu yerde tek ayrılığımız sandığa giden oylarımızda olmalıdır. Onun haricinde kıvançta ve tasada bir ve beraber olmalıyız. Çünkü başka Türkiye yok" dedi.

TSK'nın hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tonguç, "Komşunun evindeki yangını söndürmeye gitmeyenler, yangını evinde karşılar ve o zaman iş işten geçmiş olur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı ve büyük bir başarıyla yürüttüğü Afrin harekatı yangını komşunun evindeyken söndürme çalışmasıdır. ABD ve İsrail'in öncülük ettiği Batılı güçler; Afganistan, Irak ve Suriye'den başlayarak Ortadoğu ve bilhassa İslam coğrafyasını her yanını kan gölüne çevirdiler. Maksatları enerji yollarını kontrol etmek, İslam coğrafyasındaki petrolü ve yeraltı zenginliklerini sömürmek olsa da plan üstüne plan geliştirdikleri coğrafyanın, ırkçı siyonistlerin 'Arz-ı Mev'ud' diye tanımladıkları topraklar olmasında saklıdır. Bunların esas gayeleri bu coğrafyada bir terör devleti yani ikinci İsrail'i kurmak olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. ABD ve İsrail, Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den koparacakları toprak parçası üstünde kurmayı hayal ettikleri bu terör devletiyle Anadolu'yu Endülüs'e çevirmek hayalindedirler. Hayallerine engel gördükleri Türkiye'yi eskiden olduğu gibi hortumlayamadıkları, darbelerle kurdurdukları kukla hükümetler eliyle yönetemedikleri için Türkiye düşmanlığını, Türkiye'deki siyasi görüş ayrılıklarını düşmanlığa dönüştürmek suretiyle içimizden devşirdikleri FETÖ'cü uşaklarına, PKK ve PYD'yi de ekleyerek kurtuluş mücadelemizin ana gücü olan milli birliği bozmaya çalıştıklarını hep birlikte görüyoruz. Afrin harekatı Kürtlere karşı bir harekat değildir. Kürtlerden devşirdikleri uşaklara ki, bu uşaklar tarafından katliama uğrayan ve esir tutulan Kürtleri, Arapları ve Türkmenleri özgürleştirme, esenliğe ve barışa kavuşturma harekatıdır. Eğer 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı; El bab, İdlib ve Afrin Harekatı olmayacak, Rusya, İran ve Türkiye bu sahada birlikte plan yapamayacak ve kurdurdukları kukla hükümetler eliyle Türkiye iç savaşa sürüklenerek, Afganistan, Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi kadın, yaşlı ve çocuk demeden milyonlar kardeş kanlarında boğularak, şehirler yok edilerek ve nihayet emellerine ulaşıp bizleri vatansız bırakacaklardı. Afrin harekatı, Türkiye'nin özgürlük harekatı, bölge planlarını ve haritalarını yırtıp atma harekatı, Türkiye'nin dirilişiyle birlikte tam bağımsızlık ilanı ve dosta güven, düşmana korku harekatıdır. Bu harekat, Türk milletinin kahraman ordusunun, Mehmetçiğimizin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü harekattır. Orada çarpışan Mehmetçikler milletimizin, hepimizin evlatlarıdır. Onlara destek çıkmak bu vatanın evladı olan herkesin hepimizin görevidir" dedi.

"Evlerimize iş yerlerimize bayrak asalım"

İçinde bulunduğumuz süreçte birlik ve beraberliğe daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Tonguç, "Söz konusu olan vatandır. Vatanın söz konusu olduğu yerde tek ayrılığımız sandığa giden oylarımızda olmalıdır. Onun haricinde kıvançta ve tasada bir ve beraber olmalıyız. Çünkü başka Türkiye yok. Birlik ve beraberlik, şimdi değilse ne zaman olacaktır! Şimdi tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diye haykırma zamanıdır. Birlik ve beraberlik zamanıdır. Afrin harekatına ve Mehmetçik'e destek çıkma zamanıdır. Bunun için hep birlikte basit bir şey yapalım; evlerimize ve iş yerlerimize bayraklar asalım. Göstereceğimiz birlik ve beraberliğimizle dosta güven, düşmana korku salıp, Mehmetçiğimize, evlatlarımıza moral olalım, muzaffer olmaları, sağ salim dönmeleri için dualarda buluşalım. Siyasi görüş farklarını bir kenara koyup Mehmetçik'e destek olan tüm hemşerilerime, cümle vatanseverlere, kalbi Türkiye için çarpan herkese selam olsun. Allah kahraman ordumuzu karada, denizde, havada, her zaman ve her yerde korusun, yüceltsin ve muzaffer kılsın" diye konuştu. - MANİSA