Başkan Toltar Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası'nda bulunan 12 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek, muhtarların sorun ve önerilerini dinledi.



Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir restaurantta gerçekleşen toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın yanı sıraBelediye Başkan Yardımcıları Fazıl Polat ve Edip Bingöl ve Muhtarlıklar Birim Müdürü Mehmet Turak ve 12 mahallenin muhtarı katıldı.Toplantı öncesi mahalle muhtarlarına kısa bir sunum yapan Başkan Toltar, ilçede yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgiler verdi. Sunumun ardından mahalle muhtarlarını tek tek dinleyen Başkan Toltar, sorunları ve önerilerini not alarak eksikliklerin giderilmesi konusunda çalışmaları başlatacağını belirtti.



Muhtarların sorun ve önerilerinin ardından açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "2014 yılında yapılan yerel seçim sonrası göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza hizmet etme noktasında birlikte çalışıyoruz. Ben belediye başkanı olarak seçilirken sizlerde mahallelerinizde bizleri temsilen seçilmiş muhtarlarımız olarak halkımıza hizmet için göreve geldiniz. Hepimizin ortak noktası halkımıza en iyi hizmeti getirebilmek ve daha yaşanılabilir bir Dilovası'nı inşa etmektir.



Onun için muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımızsınız. Sizlere gelen her sorun ve talepler bizlere daha kolay ve iyi bir şekilde ulaştırılması ve sorunların çözümü için geçtiğimiz yıl faaliyete giren Muhtarlıklar Birimimiz çözüm odaklı olarak sizlerle birlikte çalışıyor. Hiçbir ayrım gözetmeksizin sizlerin talepleri yerine getirilmeye çalışılıyor"dedi. - KOCAELİ