Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi
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Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Belediye İş Sendikası ile yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varılarak, günün ekonomik şartlarına uyacak ve çalışanları mutlu edecek bir şekilde zam yapıldığı bildirildi.

29.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:40
Başkan Tollu'dan personele zam müjdesi

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Sendikası ile yapılan görüşmeler neticesinde mutabakata varılarak, günün ekonomik şartlarına uyacak ve çalışanları mutlu edecek bir şekilde zam yapıldığı bildirildi.


Tollu, belediye işçilerinin maaşlarında iyileştirmek yapıldığını duyurduğu açıklamasında, şu ifadelere yer verdi; "Belediyemiz bünyesinde görev yapan çalışma arkadaşlarımız bizim sorumluluğumuzda olup, iyi günde ve kötü günde hep bir arada aynı istikamete yürüyerek, aynı mücadeleyi farklı görev sahasında hep birlikte sürdürdüğümüz, acıyı ortak yaşadığımız, mutluluğu birlikte hissettiğimiz arkadaşlarımızdır. İşçi arkadaşlarımızın alacak oldukları zammı Belediye İş Sendikası ile görüşmelerimiz neticesinde, onları mutlu edecek ve günün ekonomik şartlarına uyacak şekilde düzenledik. Belediye işçisiyle, memuruyla, tüm personeliyle bir bütündür." - MERSİN

Kaynak: İHA
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