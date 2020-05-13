Başkan Tollu'dan hemşirelere gül
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Başkan Tollu'dan hemşirelere gül

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla ilçede bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelere gül hediye etti.

Başkan Tollu'dan hemşirelere gül
13.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:49

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla ilçede bulunan hastane ve sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelere gül hediye etti.

Erdemli Belediye Başkanı Tollu, Hemşireler Gününde hemşireleri unutmadı. Erdemli Devlet Hastanesi ve aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere Erdemli'deki tüm sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelere, dezenfeksiyon ekipleri aracılığıyla gül dağıtıldı.

Başkan Tollu, yaptığı açıklamada, "Yaşamakta olduğumuz şu pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımızın kıymeti bir kez daha anlaşılmıştır. Sağlık sistemimizin olmazsa olmaz unsuru olarak kutsal bir görev ifa eden, fedakarca çalışan hemşirelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hastanede acil müdahaleden ayakta tedaviye, yatan hasta tedavisinden ameliyata her teşhis ve tedavi alanında görev yapmakta olan hemşirelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Maalesef ki, son yıllarda hastanelerde bilinçsiz insanlar tarafından şiddet olayları sergilenmekte ve bu şiddet hemşirelerimize de sirayet etmektedir. Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddeti de bugün hemşirelerimiz özelinde esefle kınıyorum. Erdemli Belediyesi olarak hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler biliyoruz ki, bugün başımıza bir kaza bela gelse, yarın hastanede bizlerin yanında olacak kişiler yine fedakar hemşirelerimizdir. Bu sebeple kendilerine olan sevgi ve saygımızı birer gül takdim ederek göstermek istedik. Tüm hemşirelerin Hemşireler Gününü kutluyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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